The Witcher, il produttore della serie: 'Geralt di Rivia ormai è popolare quanto Superman, Batman, James Bond'

Ci sono dei personaggi nella cultura pop il cui nome è ormai sinonimo di grandi avventure, e attireranno sempre lettori, spettatori e ammiratori. E secondo uno dei produttori di The Witcher, anche il protagonista della serie, Geralt di Rivia, è ormai ai livelli di un Superman, di un Batman o di un James Bond.

Geralt nuovo grande nome della cultura pop

Intervistato dall'outlet polacco Wyborcza (via CBM), il produttore di The Witcher Tomek Bagiński ha parlato dei recenti cambiamenti relativi alla serie Netflix e all'interprete di Geralt di Rivia, che dopo l'addio di Henry Cavill avrà il volto di Liam Hemsworth.

"Henry è stato un Geralt fantastico, ma nella storia della cultura pop abbiamo tanti attori che hanno interpretato lo stesso personaggio, e il personaggio stesso è cambiato" ha affermato.

"Sono estremamente compiaciuto del fatto che la serie sia stata realizzata e che sia diventata così popolare. The Witcher ha già raggiunto i livelli di Batman, Superman e James Bond" ha poi continuato, aggiungendo "Forse speravamo ci volesse ancora qualche anno prima di vederne una nuova versione, ma è accaduto ora, e non è nulla di nuovo per gli eroi della cultura pop".

La terza stagione di The Witcher, l'ultima con Hanry Cavill, è attualmente disponibile su Netflix.