The Witcher, il produttore esecutivo smonta una teoria su come Liam Hemsworth subentrerà a Henry Cavill

Già da tempo Netflix ha confermato che Henry Cavill sarà sostituito da Liam Hemsworth, nel ruolo di Geralt di Rivia in The Witcher. Da quel momento molte sono state le teorie sulle modalità con cui Liam Hemsworth subentrerà. Il produttore esecutivo di The Witcher, Tomek Baginski, smonta una teoria popolare su questo cambio di casting.

Niente Multiverso

Il finale della terza stagione di The Witcher ha suscitato parecchie discussioni, in particolare sulle scene finali che vedono Henry Cavill nei panni di Geralt. La terza stagione è l'ultima dell'attore de L'uomo d'acciaio, e sarà Liam Hemsworth a sostituirlo dalla quarta stagione di The Witcher in poi. Gira da tempo una teoria sul modo in cui la serie avrebbe mostrato il passaggio del testimone tra i due attori, che prevedeva l'utilizzo di altre Sfere (ovvero mondi). In una nuova intervista con Wyborcza, il produttore esecutivo Tomek Baginski sembra però smentire questa teoria, sottolineando le differenze tra quanto si legge nei romanzi e la tipica interpretazione di un multiverso. Baginski ha anche accennato a come potrebbe avvenire il cambio, alludendo al modo in cui la serie ha aperto la porta a diverse interpretazioni delle famose leggende nel libro finale.

"Molti lettori dimenticano ciò che Andrzej Sapkowski ha fatto nel quinto volume della saga. Per me, questa è una delle cose più importanti dell'intera storia. Non sto parlando di eventi specifici, ma del quadro narrativo introdotto in questo libro. Improvvisamente, all'inizio del libro, apprendiamo che tutto ciò che abbiamo letto finora potrebbe non essere vero. E questo non può essere paragonato, per esempio, al concetto attualmente popolare di multiverso, dove dal nulla esistono molte realtà diverse" ha commentato il produttore.

Baginski ha accennato poi un po' alla quarta stagione e al cambio d'interprete di Geralt, dicendo che ritiene che ciò che è stato pianificato sia coerente con i romanzi, ma che altri potrebbero non essere d'accordo. "Credo che ciò che è stato pianificato per la stagione 4 sia coerente con i libri. Ma potrei interpretarlo in modo diverso da chi non riesce a superare il fatto che il volto di Geralt cambi. Mi piace molto l'idea dell'apertura della Stagione 4, ma se piacerà al pubblico lo vedremo".

Il futuro di The Witcher

Sempre continuando a parlare del futuro di The Witcher Baginski ha anche detto che nulla è vietato o fuori discussione. "The Witcher lascia molta libertà e Andrzej Sapkowski si è concesso una piccola scappatoia per facilitare la trama del quinto volume. Ma proprio per questo è difficile dire 'no', ad esempio che qualcosa sia assolutamente vietato. Non lo è, perché abbiamo solo una versione della storia, e tutte le altre versioni sono ugualmente vere", ha rivelato il produttore esecutivo della popolare serie. Nel frattempo, i capitoli 1 e 2 della terza stagione di The Witcher sono ora disponibili in streaming su Netflix. La stagione 4, invece, non ha ancora una data di uscita.