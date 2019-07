The Witcher: primo trailer della serie Netflix con Henry Cavill

Netflix ha presentato il primo trailer di The Witcher, l'attesissima serie con Henry Cavill tratta dai romanzi di Andrzej Sapkowski, approfittando della propria partecipazione al San Diego Comic-Con 2019.

La prima clip ufficiale è un viaggio all'interno del mondo popolato da elfi, streghe, cacciatori di mostri. Dopo le foto diffuse da Netflix nel corso degli ultimi mesi, vediamo finalmente Henry Cavill muoversi e parlare (poco) come Geralt di Rivia. Il primo trailer regala agli spettatori anche uno sguardo più ravvicinato ad altri due personaggi fondamentali: la giovane Ciri (Freya Allan) e la maga Yennefer (Anya Chalotra).

Dopo l'anteprima mondiale al San Diego Comic-Con 2019, Netflix ha diffuso anche il trailer italiano di una delle sue serie tv più attese della prossima stagione.

Composta da otto episodi, The Witcher ariverà su Netflix tra dicembre 2019 e i primi mesi del 2020, anche se una data precisa di release non è stata ancora resa ufficiale. Le puntate si concentreranno su dei cacciatori di mostri, noti come witches, che sin dalla più tenera età sviluppano doti sovrannaturali. Geralt di Rivia è uno di loro, un witcher che vive in solitudine ed è alla costante ricerca di trovare il suo posto in un mondo dove le persone si dimostrano spesso molto più crudeli delle bestie. Il cast, oltre al protagonista Henry Cavill che veste i panni di Geralt di Rivia, comprende: Anya Chalotra nei panni di Yennefer; Freya Allan che interpreterà Ciri; Jodhi May sarà la Regina Calanthe e Adam Levy, invece, Saccoditopo.