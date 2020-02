The Witcher: una foto anticipa l'addestramento di Ciri a Kaer Morhen nella stagione 2?

La seconda stagione di The Witcher è in preparazione; nel frattempo, una foto comparsa su Reddit anticiperebbe l'addestramento di Ciri a Kaer Morhen nei nuovi episodi, confermando l'introduzione di una nuova importante location.

Cirilla nella prima stagione dello show

La foto in questione è stata condivisa in una delle stories di Instagram dall'interprete di Ciri, Freya Allan, ed è stata poi prontamente diffusa su Reddit dai fan più attenti. La foto ritrae una spada appoggiata sul sedile del passeggero di un'auto.

La prima stagione della serie Netflix The Witcher si conclude con Ciru che finalmente incontra Geralt di Rivia per poi raggiungere insieme a lui Sodden Hill. In attesa di conoscere i dettagli della seconda stagione, Freya Allan ha anticipato che per Ciri sta per arrivare il momento di usare la spada. Nei libri, Geralt inizia ad addestrare Citi alla vecchia sede della Scuola del Lupo di Kaer Morhen. Quel momento starebbe per arrivare anche nella serie tv, a quanto visto nella foto.

La serie tv The Witcher, con protagonista Henry Cavill, è attualmente in streaming su Netflix. The Witcher racconta le avventure di protagonista Geralt di Rivia, un cacciatore di mostri, il cui destino viene ad intrecciarsi con quelli di una potentissima strega e una principessa in fuga ma che porta con sé un segreto pericoloso. Si ritroveranno ad unire le forze in una terra, il Continente, sempre più instabile e irto di insidie.