The Witcher: secondo una teoria la vera Ciri non ha ancora incontrato Geralt

Una nuova teoria sulla serie Netflix The Witcher sosterrebbe che la vera Ciri non ha ancora incontrato Geralt nella prima stagione.

Una nuova intrigante teoria sulla serie Netflix The Witcher sarebbe stata diffusa da ScreenRant, secondo questa teoria la vera Ciri non avrebbe ancora incontrato Geralt alla fine della prima stagione.

L'incontro tra Renfri e Geralt

La prima stagione di The Witcher ha introdotto il protagonista della storia, lo strigo Geralt di Rivia (Henry Cavill), e due personaggi femminili chiave, Yennefer di Vengerberg (Anya Chalotra), potente strega, e la Principessa Ciri di Cintra (Freya Allan). Le loro storie sono raccontate separatamente e in maniera non lineare finché non convergono alla fine della prima stagione. Tanta è la complessità che Netflix ha dovuto diffondere una timeline ufficiale di The Witcher per aiutare il pubblico a fare chiarezza.

Per adesso non sono state fornite indicazioni sulla trama della seconda stagione, ma a giudicare dai personaggi annunciati nel cast la nuova stagione vedrà l'addestramento di Ciri da parte di Geralt e di altri strighi, ma per qualcuno la Ciri vista finora non sarebbe quella vera.

Nel mondo di The Witcher esistono i Dopplers, mutaforma non solo il grado di trasformarsi in umani o animali, ma anche di accedere ai loro ricordi prendendo il loro posto senza che nessuno se ne accorga. The Witcher ha introdotto un doppler chiamato "l'Adonis", abile killer che si riferisce a se stesso parlando al plurale. Il cavaliere di Nilfgardian Cahir ha chiesto l'aiuto del doppler per trovare Ciri e questo ha assunto la forma di Mousesack, amico e confidente della Regina Calanthe. Dopo aver ucciso il vero Mousesack e dopo averne assunto al forma, l'Adonis ha trovato Ciri che però ha scoperto la sua vera identità. Ciri è riuscita a fuggire per poi essere catturata dall'Adonis che aveva assunto le sembianze di Cahir.

Mentre Ciri è legata a un albero, assiste allo scontro che si consuma tra l'Adonis e il vero Cahir,con l?Adonis in fuga dopo che Cahir lo ha ferito al volto. Un utente Reddit ha osservato che quando il doppler ha assunto la forma di Mousesack, ha toccato più volte i capelli di Ciri, cosa che il vero Mousesack non avrebbe mai fatto. Possibile che il mutaforma abbia prelevato dei capelli di Ciri da usare per trasformarsi in lei successivamente.

Mentre la vera Ciri viene liberata da Dara e prosegue il viaggio da sola, l'Adonis è a piede libero e potrebbe avere assunto la forma della principessa per proteggerla e proteggere se stesso, perciò è possibile che la Ciri che abbiamo visto riunirsi a Geralt alla fine della prima stagione sia in realtà l'Adonis. Sorprese in arrivo nella seconda stagione di The Witcher? Lo scopriremo prossimamente visto che la serie, ancora priva di data di uscita, è attualmente in lavorazione.