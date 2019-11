The Witcher: il nuovo poster della serie con Henry Cavill!

The Witcher è la nuova serie Netflix in arrivo il 20 dicembre in streaming e online è stato condiviso un poster inedito.

The Witcher debutterà su Netflix il 20 dicembre e, nell'attesa, è stato diffuso un nuovo poster che ritrae i protagonisti della serie Henry Cavill (Geralt di Rivia), Anya Chalotra (Yennefer) e Freya Allan (Ciri) sullo sfondo della mappa del "Continente" con l'iconica frase "i mostri peggiori sono quelli creati da noi".

The Witcher, serie fantasy basata sull'omonima saga bestseller, è il racconto epico di una famiglia e del suo destino. Geralt di Rivia, un solitario cacciatore di mostri interpretato da Henry Cavill, lotta per trovare il proprio posto in un mondo in cui le persone spesso si dimostrano più malvagie delle bestie. Il suo destino si intreccerà poi con quello di una potente strega e una giovane principessa con un pericoloso segreto. I tre si ritroveranno ad attraversare insieme un mondo sempre più instabile.

The Witcher: un nuovo poster della serie

La prima stagione diThe Witcher sarà composta da otto episodi e la serie racconterà la storia dei cacciatori di mostri, noti come witcher, che sin dalla più tenera età sviluppano doti sovrannaturali. Geralt di Rivia è uno di loro, un witcher che vive in solitudine ed è alla costante ricerca di trovare il suo posto in un mondo dove le persone si dimostrano spesso molto più crudeli delle bestie. Il cast, oltre al protagonista Henry Cavill nel ruolo di Geralt, comprende: Anya Chalotra nei panni di Yennefer; Freya Allan che interpreterà Ciri; Jodhi May sarà la Regina Calanthe e Adam Levy, invece, Saccoditopo.