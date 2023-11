The Witcher: Sirens of the Deep, Netflix annuncia il film animato diffondendo il primo teaser

L'universo di The Witcher si espanderà con l'arrivo di un nuovo film animato intitolato Sirens of the Deep, ecco il video annuncio e il primo teaser.

L'universo di The Witcher su Netflix si espanderà ulteriormente con un film animato intitolato Sirens of the Deep, come svelato con un video annuncio e un teaser durante la Geeked Week.

La saga creata da Andrzej Sapkowski potrà quindi contare su un altro capitolo della storia di Geralt di Rivia, ruolo che nella serie live-action è stato assegnato a Liam Hemsworth dopo l'addio di Henry Cavill al personaggio.

La sinossi

Nel lungometraggio The Witcher: Sirens of the Deep, Geralt di Rivia, un cacciatore di mostri, viene ingaggiato per indagare su una serie di attacchi in un villaggio costiero e si ritrova coinvolto in un conflitto secolare tra umani e creature marine. Dovrà contare sugli amici, vecchi e nuovi, per risolvere il mistero prima che le ostilità tra i due regni degenerino in una guerra totale.

Ecco il teaser in cui si vedono le prime immagini dei mostri e delle sequenze di azione realizzate per il progetto, ambientato nel profondo del Continente e che mostrerà una guerra in corso.

Il film realizzato da Studio Mir arriverà in streaming alla fine del 2024 e la voce di Geralt è di Doug Cockle, che ha già doppiato il personaggio nel videogioco The Witcher 3: Wild Hunt.

La storia è ambientata tra gli episodi 5 e 6 della prima stagione della serie realizzata per la piattaforma. Tra i doppiatori ci sono anche Joey Batey e Anya Chalotra, interpreti di Jaskier e Yennefer.