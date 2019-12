The Witcher: a Milano torna il Medioevo della serie Netflix tra performance e show

L'attesa per The Witcher su Netflix sta per concludersi: la nuova serie arriverà sulla piattaforma streaming il 20 dicembre e per l'occasione giovedì 19, Milano indosserà una veste insolita ma assolutamente in tema con lo show fantasy tratto dall'omonima saga bestseller.

Dalle ore 15.00 alle ore 19.00, su Milano si terrà una vera e propria marcia medievale, con l'apparizione di numerose creature fantastiche e personaggi arrivati da un'altra epoca. Insieme ad orchi, elfi, nani, streghe e cortigiane, re e uomini in armatura, maghi ci sarà anche una figura chiave che racconterà le vicende di queste creature e personaggi, ma al tempo stesso potrebbe coinvolgere il pubblico in un modo molto curioso e divertente. E tra cortigiane e nani ci saremo anche noi di Movieplayer.it (con Giuseppe Grossi) e le altre testate di Netaddiction, tra cui Lega Nerd e Multiplayer.it: vi aspettiamo per assistere agli eventi in programma, ma anche per partecipare alle live.

L'appuntamento è alle 14.30 davanti all'uscita della metro San Babila.

Geralt in una scena di The Witcher

Le zone principali in cui si terranno gli eventi legati a The Witcher sono quelle più iconiche e centrali della città: si parte da Corso Vittorio Emanuele e si prosegue verso il Duomo - con la piazza, Corso Vittorio Emanuele, Galleria - immaginatevi gli orchi tra gli addobbi natalizi - la metro di Milano, nell'area Nicchie e Binari, il Castello Sforzesco, Gae Aulenti e l'area dei grattacieli, le Colonne di San Lorenzo e la Darsena.

Per maggiori informazioni sull'evento e per aderire all'iniziativa potete visitare la pagina Facebook dedicata.

The Witcher è il racconto epico di una famiglia e del suo destino. Geralt di Rivia, un solitario cacciatore di mostri interpretato da Henry Cavill, lotta per trovare il proprio posto in un mondo in cui le persone spesso si dimostrano più malvagie delle bestie. Il suo destino si intreccerà poi con quello di una potente strega e una giovane principessa con un pericoloso segreto. I tre si ritroveranno ad attraversare insieme un mondo sempre più instabile.