The Witcher 2: svelati i primi dettagli sull'arrivo di Vesemir

Lauren Schmidt Hissrich, showrunner della serie Netflix The Witcher, ha parlato di cosa accadrà nella seconda stagione tanto attesa e in particolare dell'arrivo di Vesemir.

La showrunner della serie di successo The Witcher, Lauren Schmidt Hissrich, ha parlato delle novità della seconda stagione, che arriverà su Netflix il prossimo anno, e in particolare dell'arrivo di Vesemir, personaggio che avrà un ruolo molto importante nella storia di Geralt di Rivia.

In una recente intervista a The Wrap, la showrunner di The Witcher ha anticipato alcuni particolari della nuova trama, che sarà incentrata sul rapporto tra Geralt e Vesemir, il più vecchio ed esperto degli strighi di Kaer Morhen:

"Quando pensavo a The Witcher ho sempre immaginato a come questi tre personaggi (Ciri, Geralt e Yennefer) si sarebbero incontrati ed è la parte più importante per me. Quando si parla di una famiglia è necessario capirne le origini: chi è il padre, chi la madre e quali sono i rapporti di sangue imprescindibili. Per Geralt sono i suoi fratelli, i Witcher, e sono davvero eccitata all'idea che incontri di nuovo Vesemir dopo tutti questi anni e i molti mentori che ha avuto"

Lauren Schmidt Hissrich ha inoltre confermato che The Witcher, che ricordiamo ha come protagonista Henry Cavill, non sarà più raccontata attraverso più timeline, bensì seguirà un racconto lineare:

"Ovviamente, è stata una delle parti più controverse della prima stagione e non mi aspettavo che diventasse così come è stato. Quello che vedremo nella Stagione 2 è che tutti i nostri personaggi esistono nella stessa linea temporale. Ciò che ci consente di elaborare la trama, però, è giocare con il tempo in modi leggermente diversi"

Una nuova stagione piena di sorprese, quindi, per la gioia di tutti i fan di The Witcher, che attendono con ansia la seconda stagione le quali riprese dovrebbero riprendere ad agosto, salvo ulteriori ritardi.

The Witcher, tratta dall'omonima saga fantasy di Andrzej Sapkowski, è una storia epica di destino e famiglia. Geralt di Rivia, un cacciatore di mostri solitario, fatica a trovare il suo posto in un mondo in cui le persone spesso si dimostrano più malvagie delle bestie. Ma quando il destino lo spinge verso una potente maga e una giovane principessa con un pericoloso segreto, i tre devono imparare a navigare insieme nel continente sempre più instabile.