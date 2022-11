The Witcher: Liam Hemsworth era già in lizza per interpretare Geralt nel 2018

Stando a una recente indiscrezione Liam Hemsworth era già tra i papabili candidati nel 2018 per interpretare Geralt di Rivia nella serie Netflix The Witcher.

Con la quarta stagione di The Witcher, già confermata da Netflix, i fan assisteranno a un cambio di protagonista. A vestire i panni di Geralt di Rivia non sarà più Henry Cavill bensì Liam Hemsworth.

A quanto pare, l'attore australiano sarebbe stato già preso in considerazione già nel 2018. Stando a un'indiscrezione del portale SFFGazette.com, infatti, Liam Hemsworth era in prima linea come papabile candidato al ruolo di Geralt, salvo poi perdere il casting a favore di Henry Cavill.

Il recasting del personaggio non ha entusiasmato i fan, che hanno addirittura lanciato una petizione per riavere a bordo Henry Cavill. L'attore britannico ha deciso di lasciare la serie senza dare una motivazione ben precisa, ma secondo ScreenRant Cavill aveva manifestato il suo disagio per la direzione intrapresa dal franchise di The Witcher da un po' di tempo.

I problemi hanno iniziato a sorgere per il fatto che l'attore è un fan del materiale originale, sia i libri che i giochi. Per questo aveva sempre voluto far parte di un adattamento fedele, che desse vita a tutto ciò che amava dei romanzi di Andrzej Sapkowski. Cavill doveva essere impegnato per ben sette stagioni, ma le recenti dispute creative hanno cambiato le carte in tavola. Inoltre l'attore è tornato ufficialmente nei panni di Superman e ha promesso ai fan grandi cose per il futuro dell'uomo d'acciaio all'interno del DC Universe.

Al momento la quarta stagione di The Witcher non ha ancora una data di uscita, mentre le riprese della terza si sono concluse a settembre. Probabile, dunque, l'arrivo su Netflix a 2023 inoltrato.