Enola Holmes, Millie Bobby Brown sul suo rapporto "adulto" con Henry Cavill "Ci sono condizioni da rispettare"

Millie Bobby Brown e Henry Cavill sono tornati alla ribalta con Enola Holmes 2, sequel del film Netflix uscito nel 2020. La star di Stranger Things interpreta la sorella del più famoso detective al mondo, nei cui panni si cela proprio Henry Cavill.

In una recente intervista a Deadline, Millie ha parlato della relazione adulta con Henry, all'interno e all'esterno del set: "Il nostro rapporto è veramente salutare perché adulto. Abbiamo dei termini e delle condizioni da rispettare. Ad esempio non posso chiedergli della sua vita privata. Un rapporto diverso da quello costruito con i ragazzi di Stranger Things dove non c'erano limiti. E lo apprezzo anche per questo motivo".

Millie ha poi rivelato di aver preso ispirazione dalla sua famiglia per costruire un rapporto fratello-sorella che fosse credibile anche all'interno del film: "Ho tre fratelli. Sono quindi molto abituata a questo tipo di dinamica familiare. Ho cercato di traslarla sullo schermo per recitare meglio con Henry e portarlo al di fuori della sua comfort zone".

Enola Holmes 2: una foto della protagonista Millie Bobby Brown

Di cosa parla Enola Holmes 2

Scoprite la nostra recensione di Enola Holmes 2, che vede il ritorno di Millie Bobby Brown su Netflix nei panni della sorellina di Sherlock Holmes.

Il film, come il capitolo precedente, si basa sui romanzi scritti da Nancy Springer e alla regia c'è Harry Bradbeer, con una sceneggiatura firmata da Jack Thorne, e la storia di Harry Bradbeer e Jack Thorne.

Questa la sinossi di Enola Holmes 2: "Reduce dal trionfo nel risolvere il suo primo caso, Enola Holmes (Brown) segue le orme del famoso fratello, Sherlock (Cavill), e apre la sua agenzia, solo per trovare che la vita di una detective su commissione non è facile quanto sembra. Rassegnata ad accettare le fredde realtà dell'età adulta, sta per chiudere l'attività quando una fiammeraia senza soldi offre a Enola il suo primo lavoro ufficiale: trovare la sorella scomparsa. Ma in questo caso dimostra molto più complicato rispetto a quanto aspettato, mentre Enola viene trascinata in un nuovo mondo pericoloso, dalle sinistre industrie di Londra ai pittoreschi auditorium fino ai gradini più alti della società e persino 221B Baker Street. Mentre iniziano a bruciare le scintille di una cospirazione mortale, Enola deve chiedere l'aiuto degli amici - e dello stesso Sherlock - per risolvere il suo mistero".