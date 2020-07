The Witcher: la reaazione di Henry Cavill alle critiche ricevute per la serie Netflix

Henry Cavill, protagonista di The Witcher, ha recentemente raccontato di come ha reagito di fronte alla critiche mossegli per la serie Netflix.

The Witcher è uno degli spettacoli più popolari di Netflix fino ad oggi, anche se non tutti hanno amato lo show. Il protagonista Henry Cavill, però, non si spaventa davanti alle critiche e, recentemente, ha rivelato la sua reazione di fronte alle recensioni negative.

Henry Cavill nei panni di Geralt

Cavill, che nello show The Witcherinterpreta Geralt di Rivia, ha parlato con Vanity Fair di questo tema e di come lui stesso sia un assiduo frequentatore di forum e siti su cui ama leggere le recensioni dei suoi lavori:

"Sono davvero felice che il personaggio sia piaciuto così tanto alle persone. So che ci sono opinioni contrastanti, e mi piace ascoltare allo stesso modo. Per me è vitale leggere queste discussioni: sono in tutti i forum di Reddit. Leggo tutte le recensioni. Cerco letteralmente di ottenere le informazioni da tutti. Alcune non sono utili, ma altre critiche lo sono incredibilmente. Le accolgo tutte, e spero di avvicinarmi sempre di più alla scrittura di Sapkowski"

Un atteggiamento equilibrato quello di Henry Cavill, che vuole imparare anche dalle critiche ricevute, soprattutto migliorare nell'interpretazione di un personaggio così complesso come il protagonista di The Witcher:

"Penso che in alcune di queste critiche si nascondano persone che non hanno avuto il vantaggio di aver conosciuto al meglio Geralt, quindi sono critiche per le quali penso di essere preparato. Per me si tratta di trovarle, leggerle, comprenderle e capire come posso fare meglio il mio lavoro, [come] placare e far sentire quelle persone a proprio agio nel capire davvero questo personaggio, che adoro proprio come loro."

The Witcher: la showrunner anticipa la trasformazione di Ciri nella stagione 2

La produzione della seconda stagione di The Witcher, con Henry Cavill, è stata sospesa a marzo a causa dell'emergenza sanitaria. Le riprese dovrebbero riprendere il 17 agosto, ma ancora non si hanno notizie certe.