The Witcher: la showrunner anticipa la trasformazione di Ciri nella stagione 2

La showrunner di The Witcher ha anticipato la trasformazione di Ciri nella seconda stagione della serie tv. I fan dell'hit Netflix non vedono l'ora di ritrovare gli amati Geralt (Henry Cavill), Yennefer (Anya Chalotra) e Ciri (Freya Allan), ma a quanto svela la showrunner Lauren Schmidt Hissrich a TvGuide nei nuovi episodi vedremo la trasformazione di Ciri in guerriera.

Cirilla nella prima stagione dello show

"Succede quando stai adattando il materiale per una serie, hai otto episodi, ognuno di essi lungo un'ora, e abbiamo dovuto tagliare molto materiale che riguardava Ciri. Quando penso alla prima stagione,Ciri non è così presente come avrei voluto. Così nella stagione 2 cercheremo di scavare a fondo in questo personaggio per capirne le azioni. Quando Ciri inizia l'addestramento sperimenta una crescita che la porterà a diventare il personaggio che conosciamo dai libri e dai videogame. La vedremo diventare quella persona, ma al tempo stesso non cambierà di una virgola. Non vogliamo dimenticare da dove proviene."

in un primo tempo i fan non hanno accolto positivamente la scelta di Freya Allan per il ruolo di Ciri, ma la sua performance nella prima stagione sembra aver fatto cambiare idea a molti. Il suo processo di immedesimazione, come ha spiegato in precedenza la showrunner di The Witcher, è stato davvero anticonvenzionale:

"La cosa grandiosa di Freya è che in principio era stata scelta per un altro ruolo. Aveva un ruolo più piccolo nel primo episodio; all'epoca non avevamo ancora trovato, avevamo incontrato oltre 200 ragazze, ma nessuna sembrava andare bene. La nostra casting director Sophie Holland allora mi ha proposto 'Pensa a Freya per questo ruolo.' Ricordo di averle risposto 'Come possiamo chiamare l'agente di Freya e dirgli 'Non è che non vi vogliamo per questo ruolo, ma vogliamo offrirvi una parte più grande'. Sono volata a Londra e ho incontrato Freya il giorno stesso."

Le riprese della seconda stagione di The Witcher sono in attesa di poter riprendere in Inghilterra. I nuovi episodi arriveranno su Netflix nel 2021.