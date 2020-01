The Witcher: Henry Cavill spiega perché Geralt di Rivia ha un accento così strano

Se si guarda The Witcher in lingua originale, salta all'orecchio lo strano accento del protagonista Geralt di Rivia, interpretato da Henry Cavill che, in una recente intervista, ha spiegato il perché di questa scelta, differente rispetto a tutti gli altri personaggi della serie Netflix.

Geralt in una scena di The Witcher

Un dettaglio che molti spettatori anglofoni hanno notato, come spiega Henry Cavill a The Wrap, è lo strano accento di Geralt, voluto da lui e dagli autori della serie tv, in primis per mostrare Geralt come un estraneo nel mondo degli umani e per raccontare la vera essenza del personaggio presentata nei libri: "Per me non è stato come dare a Geralt uno specifico accento che fosse diverso da quello di tutti gli altri, perché sarebbe stato impossibile, sarei sicuramente incappato in un accento inglese già esistente, per quanti ce ne sono. Quindi, l'obiettivo era quello di dare al personaggio una voce che fosse l'espressione dell'essenza di chi è lui nei libri in modo tale che fosse comunque in linea con lo show."

L'accento, quindi, è stato un mezzo utilizzato da Henry Cavill sia per differenziare Geralt dagli altri personaggi ma, soprattutto, per far sì che risaltasse la sua vera personalità e fosse unico nel suo genere, proprio come nei romanzi di Andrzej Sapkowski.

The Witcher: ecco la timeline da usare per rivedere la serie Netflix!

Qui trovate la classifica delle 30 serie TV perfette per il binge-watching, mentre potete approfondire il nostro giudizio con la recensione di The Witcher, la serie tv Netflix vede protagonisti Henry Cavill, Anya Chalotra e Freya Allan.

La prima stagione di The Witcher è attualmente disponibile su Netflix, mentre una seconda è già stata ordinata dalla piattaforma streaming.