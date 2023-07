The Witcher: il duello tra Geralt e Vilgefortz nel dietro le quinte della Stagione 3

Finalmente è approdata in streaming la seconda parte della Stagione 3 di The Witcher, che purtroppo sancisce anche l'addio di Henry Cavill al personaggio di Geralt di Rivia, che in questa nuova clip ufficiale vediamo duellare nello scontro definitivo con Vilgefortz.

Nel frattempo, potete leggere la nostra recensione degli episodi finali di The Witcher 3.

La clip inizia con Geralt e Vilgefortz che duellano a colpi di spada, e Geralt sembra un po' sorpreso di quanto velocemente e senza sforzo Vilgefortz stia respingendo i suoi attacchi. La scena viene quindi messa in pausa, e il direttore della 2a Unità e coordinatore degli stunt Wolfgang Stegemann entra in scena e poi lascia che l'azione abbia inizio. In seguito la mette in pausa ancora una volta e fornisce informazioni sul come è stata realizzata la scena.

Stegemann sottolinea che l'interprete di Vilgefortz Mahesh Jadu combatte con uno staff che è puramente in CGI, poiché una delle abilità di Vilgefortz è teletrasportare lo staff. Ciò significava che Jadu doveva comportarsi come se avesse l'arma e farla sembrare realistica, il che non è stato affatto facile. Henry Cavill aveva anche la sua parte di sfide, poiché mentre doveva impugnare una spada, doveva combattere e colpire un'arma che non esisteva.