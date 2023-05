The Witcher 3, la showrunner anticipa 'un'epica rivelazione sul villain'

La terza stagione di The Witcher arriverà su Netflix alla fine di giugno e la showrunner Lauren Schmidt Hissrich ha affermato che svelerà agli appassionati un epico villain! "La terza stagione è la culminazione di ciò che abbiamo costruito fin dall'inizio", ha detto Lauren Schmidt Hissrich a Netflix Tudum. "Vedremo tutto il Continente cambiare, il che è estremamente emozionante".

"La guerra è stata una minaccia effettiva per così tanto tempo", ha aggiunto l'attore Joey Batey durante l'evento. "Finalmente possiamo dire: 'Oh, Dio. È qui.' L'epicità, le sfide per il Continente, nel senso macro, sono enormi. Ma le sfide a livello micro sono ancora più grandi". La terza stagione di The Witcher è fondamentale per Netflix: sarà l'ultima con Henry Cavill nel ruolo di Geralt di Rivia, prima che Liam Hemsworth prenda il suo posto nella quarta stagione.

Henry Cavill nei panni di Geralt

Secondo alcuni fan, la serie è sempre stata un po' deficitaria nel fornire agli spettatori un vero e proprio villain e un conflitto epico. Profezie, linee temporali sfasate e personaggi secondari sono stati il marchio di fabbrica di The Witcher nelle stagioni 1 e 2, ma nella terza stagione ci sarà sicuramente un cattivo da tenere d'occhio.

"Il nostro cattivo sta giocando una partita molto lunga che dura da decenni", ha concluso la Hissrich, per poi rivelare che gli sceneggiatori della serie hanno lavorato sin dall'inizio per arrivare a questa imminente rivelazione del villain, e i protagonisti stanno cominciando a mettere insieme i pezzi del puzzle: "Quello che amo anche è che Geralt e Yennefer stanno cercando di scoprire chi sia il loro vero cattivo".