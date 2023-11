The Witcher, l'autore dei romanzi critica Netflix: 'Non mi hanno mai ascoltato'

L'autore dei romanzo di The Witcher Andrzej Sapkowski se la prende con Netflix accusandola di non aver ascoltato i suoi suggerimenti per lo show, bersaglio delle proteste per le deviazioni dal materiale originale.

Il romanziere polacco Andrzej Sapkowski, mentre dietro la saga di The Witcher, ha criticato apertamente Netflix accusando lo streamer di non aver mai seguito i suoi consigli e le sue idee per lo sviluppo della serie tv.

Ospite del Vienna Comic-Con, a Sapkowski è stato chiesto se avesse fornito feedback a Netflix e lui ha risposto con una risata: "Gli ho suggerito alcune idee, ma non mi hanno mai ascoltato. Ma questo è normale. Chi è questo che parla? Uno scrittore, non è nessuno".

Da Netflix non è giunto nessun commento alle osservazioni dello scrittore. Ma il team di The Witcher non se la sta cavando benissimo nei rapporti con i fan dello show, che hanno subissato la produzione di proteste per via delle numerose deviazioni dal materiale originale.

L'abbandono di Henry Cavill

La questione più delicata è stata l'uscita di scena di Henry Cavill dopo la terza stagione, pubblicata a luglio. Sebbene il vero motivo del suo abbandono sia rimasto oscuro, Cavill si è sempre dichiarato grande fan dei libri di Sapkowski e dei videogame e ha ripetutamente sottolineato l'importanza della fedeltà al materiale originale. Mesi prima della sua annunciata partenza dallo show, l'attore aveva dichiarato all'Hollywood Reporter di essere legato allo show per sette stagioni, "finché saremo in grando di raccontare grandi storie che onorano il lavoro di Sapkowski". Henry Cavill verrà sostituito nella quarta stagione da Liam Hemsworth.

In seguito all'uscita di scena di Henry Cavill, lo sceneggiatore Beau DeMayo, che ha collaborato alle prime due stagioni di The Witcher, ha scritto su Instagram nel 2002, "Ho partecipato ad uno show - vale a dire The Witcher - in cui alcuni autori non apprezzavano il personaggio, i libri e giochi, arrivando a prendersi gioco del materiale originale). È una ricetta per il disastro e il morale basso. Il fandom è la cartina tornasole che controlla gli ego e dà valore alle notti passate a lavorare. Devi rispettare il lavoro prima di poter aggiungere qualcosa alla sua eredità".

Commentando la dichiarazione, la showrunner Lauren Schmidt Hissrich ha risposto su Instagram: "Non ho mai deriso i libri. I libri sono il mio intero sostegno. Ho un ottimo rapporto con il signor Sapkowski e le stanze degli scrittori sono spazi sacri, sicuri e, più di ogni altra cosa, di supporto. Non credete a tutto quello che leggete".