The Witcher, Anya Chalotra: 'Henry Cavill ne sa più di tutti sulla saga'

L'attrice di The Witcher Anya Chalotra ammira davvero il collega Henry Cavill per la sua dedizione e passione per la saga.

The Witcher dovrà presto dire addio a Henry Cavill, ma Anya Chalotra non ha che lodi per il collega, e ne elogia soprattutto la sua grande passione e l'incredibile dedizione nei confronti dei personaggi e della storia.

Henry Cavill fan numero 1 di The Witcher

Sappiamo ormai da diverso tempo che Henry Cavill lascerà a Liam Hemsworth il ruolo di Geralt di Rivia nella serie Netflix The Witcher, ma la collega Anya Chalotra, interprete di Yennefer nello show, sembra davvero dispiaciuta di non poter più lavorare con lui, specialmente in virtù del fatto che Henry fosse davvero appassionato e ferrato sulla saga.

"È fortemente coinvolto nella comprensione e rappresentazione del suo personaggio, ed è qualcosa per cui ha sempre avuto una grande passione fin dal primo giorno, per i personaggi e per la storia" ha spiegato Chalotra ai microfoni di Variety "Il suo grande impegno nei confronti di Geralt e della storia è sempre stato evidente".

"Ed è davvero una boccata d'aria fresca lavorare con qualcuno che adora il materiale base. Lo è di certo. Perché lui ne sa più di chiunque altro sul mondo di The Witcher, e tutte le sue regole, le usanze, la terminologia, tutto ciò che lo riguarda" ha poi continuato "Per cui, poter lavorare con qualcuno così è una benedizione, perché ci sono dei giorni in cui potresti non crederci tanto quanto il giorno prima, e lui è lì a dirti 'Tranquilla, ci siamo. Possiamo farcela!'".

Come se la caverà Liam Hemsworth nella nuova stagione dello show, ad ogni modo, è tutto da vedere... Nel frattempo, però, potete già fare il binge-watching della prima parte della terza stagione di The Witcher su Netflix.