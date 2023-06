The Witcher, perché la Stagione 3 è stata divisa in due parti: 'Colpa di Stranger Things'

Uno dei produttori della serie ha motivato la decisione di dividere in due parti separate la prossima stagione di The Witcher.

La Stagione 3 di The Witcher, come noto, arriverà divisa in due parti e adesso uno dei produttori dello show ha spiegato le motivazioni dietro questa decisione. A quanto pare, la colpa (o il merito) sarebbe di Stranger Things.

Durante una recente intervista con The Verge, il produttore Steve Gaub ha spiegato la decisione di dividere la stagione 3 di The Witcher in due volumi. Questa non era nei piani fin dall'inizio e mentre erano in fase di produzione, la stagione 4 di Stranger Things è arrivata divisa in due volumi, cosa che li ha ispirati a fare lo stesso.

"L'abbiamo deciso durante il montaggio. Non era scritto nella sceneggiatura; non lo sapevamo quando abbiamo girato. Tuttavia, sapevamo che nel corso di questa stagione c'è un punto di svolta significativo. Mentre eravamo in produzione, era uscito Stranger Things 4, che aveva diviso la sua stagione in due. E ci siamo detti: 'Beh, è intrigante'. Nel mondo dello streaming, i cliffhanger non esistono perché si può vedere direttamente l'episodio successivo. Non c'è quella soddisfazione che risiede nell'attesa, nella discussione e nelle chiacchiere online. Quindi volevamo dare questa soddisfazione ai fan, e la storia lo ha fatto per noi".

La prima parte di The Witcher 3 debutterà su Netflix domani 29 giugno, come ribadito dal trailer finale; la seconda parte arriverà il 27 luglio.