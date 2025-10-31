The Witcher 4: un nuovo inizio o la fine annunciata? Le recensioni non perdonano

È terminato l'embargo sulla quarta stagione di The Witcher, la serie televisiva tratta dai libri di Andrzej Sapkowski e con Liam Hemsworth nuovo protagonista nei panni di Geralt di Rivia, al posto di Henry Cavill.

Ma com'è stata accolta la quarta e penultima stagione dello show Netflix fantasy? Su Rotten Tomatoes sono comparse le prime recensioni e i primi giudizi sulla serie.

Le prime recensioni su The Witcher 4

A quanto pare, il ritorno di The Witcher sembra stia vivendo diverse difficoltà. Il suo punteggio attuale su Rotten Tomatoes è del 50% mentre su Popcornmeter generato dai fan è del 19%.

Liam Hemsworth in una scena di The Witcher 4

Un calo drastico rispetto alle prime due stagioni, che nonostante non siano mai state considerate un vero e proprio successo clamoroso avevano ricevuto dei buoni giudizi sia dalla critica che dal pubblico. In attesa del giudizio dei fan anche su Rotten Tomatoes, la serie sembra essere stata riaccolta non particolarmente bene dalla critica.

Le critiche a Liam Hemsworth nel ruolo di Geralt di Rivia

A spiccare tra i giudizi sono le lamentele nei confronti di Liam Hemsworth, il nuovo protagonista della saga che ha ereditato il personaggio da Henry Cavill.

"Mentre il suo predecessore infondeva in Geralt I una rude simpatia" si legge sul The Guardian "Geralt II è meno ' uomo valoroso che si confronta con responsabilità oltre la nostra comprensione' e più 'paracarro con una parrucca'". Radio Times concorda: "Hemsworth fa del suo meglio con il materiale che ha a disposizione, ma la sua recitazione e la sua interpretazione risultano spesso piatte, e questo potrebbe essere il colpo di grazia per molti spettatori di lunga data".

Indipendentemente dalle recensioni, The Witcher tornerà con la quinta e ultima stagione e Liam Hemsworth potrà recuperare nel quinto e ultimo ciclo di episodi, visto che in altre recensioni Hemsworth viene considerato 'la scelta giusta per ereditare il ruolo dell'iconico cacciatore di mostri del Continente'.