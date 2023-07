The Witcher 4: Sharlto Copley sarà il villain Leo Bonhart?

Quando The Witcher tornerà per la sua quarta stagione su Netflix, al posto di Henry Cavill ci sarà Liam Hemsworth che assumerà il ruolo di Geralt di Rivia. Secondo Redanian Intelligence, ad affiancarlo potrebbe fare il suo ingresso nel cast la star di District 9 Sharlto Copley nei panni del villain Leo Bonhart.

Formidabile cattivo della serie di romanzi di Andrzej Sapkowski, Leo Bonhart dovrebbe apparire per la prima volta nella serie spin-off The Rats. Bonhart è ossessionato dagli e colleziona i medaglioni di coloro che ha ucciso. Il suo obiettivo sarà presumibilmente il Brehen di Dolph Lundgren (un witcher canaglia) nello show, settando così il suo status di villain in The Rats prima di comparire nella serie principale.

The Witcher 3: il cast dice addio a Henry Cavill sul red carpet della première

Gli spinoff di The Witcher a rischio?

Dopo che The Witcher: Blood Origin si è rivelato un flop lo scorso dicembre, la speranza è che The Rats non riceva lo stesso trattamento. Secondo quanto anticipato finora, sappiamo che lo show seguirà sei giovani ladri che devono mettere a punto le loro abilità criminali mentre pianificano il colpo più importante della loro carriera contro i banditi più pericolosi del regno. Secondo quanto suggerito, il gruppo di banditi in questione sarebbe guidato dal cugino di Leo Bonhart, Dominik Bombastus Houvenaghel. Entrambi i personaggi sono stati menzionati nella terza stagione di The Witcher.

Scoprite la nostra recensione della seconda e ultima parte di The Witcher 3.

Anche se la quarta stagione dello show vedrà l'assenza di Henry Cavill, è confermato il ritorno di Anya Chalotra, Freya Allan e Joey Batey.

A causa dello sciopero di attori e sceneggiatori, l'arrivo su Netflix di The Witcher 4 potrebbe slittare al 2025.