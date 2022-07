The Witcher 3: la produzione in pausa, Henry Cavill ha il Covid?

Stop alle riprese della terza stagione di The Witcher, la produzione in pausa a causa del Covid, si ipotizza la positività della star Henry Cavill, ma dall'attore nessuna conferma.

Geralt di Rivia deporrà èer un po' di tempo la sua spada. Netflix ha interrotto la produzione di The Witcher 3 a causa del COVID-19. Secondo voci non confermate, la star Henry Cavill sarebbe risultata positiva al virus, ma la piattaforma streaming non fornisce dettagli specifici e annuncia solo che le riprese sono "sospese a causa del COVID e saremo di nuovo operativi non appena il set sarà sicuro".

The Witcher 2: Kim Bodnia ed Henry Cavill in una scena della serie Netflix

Questa non è la prima volta che la produzione di The Witcher è costretta a chiudere i battenti a causa del virus. La serie fantasy girata in Inghilterra aveva già dovuto sospendere le riprese della seconda stagione nel 2020.

La scorsa settimana erano circolate le voci di un'apparizione di Henry Cavill al San Diego Comic-Con per parlare del futuro di Superman. Alla fine il divo inglese non è intervenuto, ma parlando del personaggio di Superman, Dwayne Johnson ha dichiarato:

"Henry è un amico, ed è un Superman fenomenale. Henry Cavill è il Superman della nostra generazione, rispetto agli altri Superman del passato".

The Witcher 3: in un video dal set si vedono Geralt e Jaskier

La terxa stagione di The Witcher vedrà il ritorno di Henry Cavill, Anya Chalotra, Freya Allan, Joey Batey, MyAnna Buring, Tom Canton, Jeremy Crawford, Eamon Farren, Mahesh Jadu, Terence Maynard, Lars Mikkelsen, Mimî M Khayisa, Royce Pierreson, Wilson Mbomio, Anna Shaffer, Therica Wilson-Read, Cassie Clare, Mecia Simson, Graham McTavish, Bart Edwards, Simon Callow, Liz Carr, Ed Birch e Kaine Zajaz.

La showrunner e produttrice esecutiva è Lauren Schmidt Hissrich. La serie è prodotta anche da Tomek Baginski, Jason F. Brown, Sean Daniel, Mike Ostrowski, Steve Gaub e Jarosław Sawko.