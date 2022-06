The Witcher 3: in un video dal set si vedono Geralt e Jaskier

Henry Cavill e Joey Batey, interpreti di Geralt e Jaskier, appariono in un nuovo video dal set dei nuovi episodi di The Witcher 3.

Le riprese di The Witcher 3 sono attualmente in corso e un video dal set svela che si stanno girando delle scene con Geralt e Jaskier.

Il regista Gandja Monteiro, che si sta occupando della terza e della quarta puntata della nuova stagione, aveva aggiornato con il breve dietro le quinte del diciottesimo giorno di lavoro sul set.

Il filmmaker aveva cancellato il filmato dal set di The Witcher, ma i fan lo avevano già salvato e condiviso sui social. Nel video, anche se è un po' complicato vederli, appaiono quindi Henry Cavill e Joey Batey.

Per notarli bisogna spostare la propria attenzione dalle telecamere e dal lavoro dei tecnici, ma si può vedere Jaskier senza la sua giacca e gli ormai conosciuti pantaloni. Vicino a un albero c'è invece Geralt con dei pantaloni grigi e la camicia nera.

Tra i registi della terza stagione ci sono anche Stephen Surjik, Loni Peristere e Bola Ogun.

Nella prossima stagione di The Witcher, Geralt nasconde Ciri per proteggere la sua famiglia contro chi minaccia di distruggerla. Yennefer, che si occuperà dell'addestramento di Ciri dal punto di vista della magia, li porta nella fortezza di Aretuza, dove spera di scoprire meglio dei poteri della ragazza, ritrovandosi però alle prese con la corruzione politica, magia oscura e inganni. I protagonisti dovranno lottare per evitare di perdersi per sempre.