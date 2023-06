The Witcher 3: Henry Cavill, sangue e mostri terrificanti nel final trailer italiano

Il trailer italiano della prima parte della terza stagione di The Witcher offre un nuovo sguardo ultima stagione di Henry Cavill nei panni di Geralt, in arrivo su Netflix il 29 giugno.

Il 29 giugno la prima parte della terza stagione di The Witcher, l'ultima con Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia, approderà su Netflix. Il nuovo trailer italiano anticipa i momenti salienti degli episodi che prevedono la presenza di sangue, battaglie e mostri. Lungo poco più di un minuto, il trailer della stagione 3 offre un primo sguardo ai mostri terrificanti che inseguono Ciri e anticipa alcune delle scene d'azione più spettacolari.

Basata sul secondo romanzo della saga di The Witcher, Il tempo del disprezzo, firmato dallo scrittore polacco Andrzej Sapkowski, la nuova stagione vedrà Geralt e Yennefer impegnati a proteggere Ciri dalle varie minacce del Continente dove è in atto una gara per catturarla. La terza stagione sarà dolceamara per il pubblico, costretto a dire addio al Geralt di Henry Cavill che, dalla quarta stagione, sarà sostituito da Liam Hemsworth. Confermata la presenza nel cast di Anya Chalotra (Yennefer) e Freya Allan (Ciri).

Cosa aspettarsi dalla stagione 3 di The Witcher

Il final trailer ripropone alcune delle clip precedenti diffuse finora. Proprio come il precedente trailer di The Witcher 3, il brano che accompagna le immagini è Burn the Witch. All'inizio del promo si parla della neutralità di Geralt, che sarà un tema centrale di questa stagione. Se Geralt desidera proteggere la sua famiglia appena riunita dai numerosi monarchi, maghi e bestie che minacciano di distruggerla, potrebbe essere costretto a infrangere il suo patto di neutralità.

Tra i mostri svelati nel video, uno in particolare attira l'attenzione. Si tratta di una creatura simile a un enorme pneumatico che rotola che Ciri evita abilmente, ma intravediamo anche una creatura marina che fa una brutta fine ricevendo una pugnalata alla testa. A quanto pare, Ciri sembrerebbe raggiungere l'apice dei suoi poteri nella stagione 3, anche se il suo addestramento trascinerà il trio in un intrigo di corruzione politica, magia oscura e tradimento.