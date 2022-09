The Witcher 3: ecco quando arriveranno su Netflix i nuovi episodi

Netflix ha svelato quando arriveranno gli episodi di The Witcher 3 in streaming e l'attesa per i fan della serie con Henry Cavill è ancora lunga.

The Witcher 3 arriverà nell'estate 2023: l'annuncio è arrivato durante l'evento TUDUM che ha svelato anticipazioni e aggiornamenti sulle serie e sui film targati Netflix.

Per l'occasione è stato inoltre condiviso un video girato sul set in cui le interpreti di Yennefer e Ciri rivelano qualche dettaglio del lavoro compiuto dal cast e dalla troupe.

Henry Cavill interpreterà nuovamente Geralt nel terzo capitolo dell'adattamento per il piccolo schermo della saga fantasy di The Witcher.

Nella seconda stagione di The Witcher, Geralt nasconde Ciri per proteggere la sua famiglia contro chi minaccia di distruggerla. Yennefer, che si occuperà dell'addestramento di Ciri dal punto di vista della magia, li porta nella fortezza di Aretuza, dove spera di scoprire meglio dei poteri della ragazza, ritrovandosi però alle prese con la corruzione politica, magia oscura e inganni. I protagonisti dovranno lottare per evitare di perdersi per sempre.

I membri del cast che torneranno nella stagione 3 sono Henry Cavill, Anya Chalotra, Freya Allan, Joey Batey, MyAnna Buring, Tom Canton, Jeremy Crawford, Eamon Farren, Mahesh Jadu, Terence Maynard, Lars Mikkelsen, Mimî M Khayisa, Royce Pierreson, Wilson Mbomio, Anna Shaffer, Therica Wilson-Read, Cassie Clare, Mecia Simson, Graham McTavish, Bart Edwards, Simon Callow, Liz Carr, Ed Birch e Kaine Zajaz.

La showrunner e produttrice esecutiva è Lauren Schmidt Hissrich. La serie è prodotta anche da Tomek Baginski, Jason F. Brown, Sean Daniel, Mike Ostrowski, Steve Gaub e Jarosław Sawko.

La serie è diretta da Stephen Surjik, Gandja Monteiro, Loni Peristere e Bola Ogun.