The Witcher 2: Netflix svela le prime immagini ufficiali della nuova stagione

Netflix ha appena svelato le prime immagini ufficiali di The Witcher 2, la serie tv fantasy tratta dai romanzi dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski, con protagonisti Henry Cavill, nei panni di Geralt di Rivia, e Anya Chalotra, la sexy e oscura maga Yennefer.

Nei giorni scorsi era stato proprio Henry Cavill, attraverso i propri profili social, a diffondere la prima foto di Geralt di Rivia con un nuovo look, mentre alcune immagini arrivate direttamente dal set britannico avevano fornito un primo sguardo ai cambiamenti della giovane Ciri, interpretata da Freya Allen.

Ed ecco che oggi possiamo finalmente ritrovare anche Yennefer, sporca di sangue ed evidentemente provata: sarà lei la donna in manette?

Dopo lo slittamento dovuto alle problematiche sanitarie, la seconda stagione di The Witcher ha ripreso a pieno ritmo in Inghilterra. I nuovi attesi episodi dovrebbero approdare su Netflix nel corso del 2021. In più è in preparazione uno spinoff dello show fantasy, The Witcher: Blood Origin, che sarà ambientato nello stesso universo di The Witcher, ma si focalizzerà sulla storia delle origini del primo strigo e su eventi accaduti 1200 anni prima dell'epoca in cui vive Geralt di Rivia.

La sinossi dei nuovi episodi di The Witcher anticipa: "Convinto che Yennefer abbia perso la vita durante la Battaglia di Sodden, Geralt di Rivia porta la Principessa Cirilla nel luogo più sicuro che conosce, la casa dove ha trascorso l'infanzia, Kaer Morhen. Mentre i re, gli elfi, gli umani e i demoni del Continente cercano di ottenere la supremazia all'esterno delle sue mura, il protagonista deve proteggere la ragazza da qualcosa di ancora più pericoloso: il misterioso potere che possiede dentro di sé".

Il cast è composto da Henry Cavill (Geralt), Anya Chalotra (Yennefer), Freya Allen (Ciri), Jodhi May (Calanthe), Bjorne Hlynur Haraldsson (Eist), Adam Levy (Mousesack), MyAnna Buring (Tissaia), Mimi Ndiweni (Fringilla), Therica Wilson-Read (Sabrina), Emma Appleton (Renfri), Lars Mikkelsen (Stregobor), Royce Pierreson (Istredd) e Joey Batey (Jaskier).