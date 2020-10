The Witcher 2: la nuova incredibile armatura Nilfgaardian in una foto dal set

I villain di the Witcher sembrano aver detto addio al look tutta pelle, come rivelano le nuove foto dal set che svelano una nuova incredibile armatura Nilfgaardian.

La nuova foto dal set inglese di The Witcher 2 rivela la nuova incredibile armatura Nilfgaardian che farà la sua comparsa nei nuovi episodi della serie fantasy Netflix.

EXCLUSIVE: New Nilfgaardian armour in #TheWitcher Season 2 finally revealed!https://t.co/WHEpTK5Gv4 — Redanian Intelligence: The Witcher (@RedanianIntel) October 28, 2020

Dopo Ciri e Yennefer, anche i villain di The Witcher avranno un upgrade nel look. L'armatura Nilfgaardian, rivelata dal fan site di The Witcher Redanian Intelligence, mostra l'aspetto assai diverso dal passato che avranno i soldati dello show.

La foto di The Witcher Redanian Intelligence mostra l'attore australiano Eamon Farren nel ruolo di Cahir Mawr Dyffryncon indosso una nuova armatura nera e oro, che sembra molto più vicina a quella indossata dal villain nella serie di videogame di The Witcher. lo stesso protagonista dello show Geralt of Rivia sfoggerà nuovi costumi per affrontare il minaccioso antagonista.

Nella foto compare, inoltre, la strega Nilfgaardian Fringilla Vigo, interpretata da Mimi Ndiweni. I costumi svelati finora sembrano più tradizionali rispetto agli strani abiti in pelle indossati dai villain nella prima stagione di The Witcher. Nel frattempo le riprese procedono senza sosta in Uk.