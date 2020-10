The Witcher 2: Henry Cavill continua l'allenamento nel Regno Unito (FOTO)

Henry Cavill sta portando avanti il suo allenamento per The Witcher 2 nella zona del Lake District, nel Regno Unito, come testimonia la foto condivisa sui social. L'attore tornerà ad interpretare Geralt di Rivia nella serie tv Netflix, in uscita nel 2021 e già rinnovata per una terza stagione.

In attesa che venga annunciata la data di inizio di The Witcher 2, prosegue l'allenamento di Henry Cavill che in queste settimane si sta preparando per tornare ad interpretare al meglio il protagonista della serie tv, Geralt di Rivia. La prima stagione dello show Netflix, basato sui romanzi fantasy di Andrzej Sapkowski, è stata rilasciata il 20 dicembre 2019, quando era noto che sarebbe stata realizzata una seconda stagione.

All'inizio del 2020 è stata poi annunciata una terza stagione, con le riprese dei nuovi episodi che sarebbero dovute partire già negli scorsi mesi ma che invece hanno dovuto fare i conti con il blocco forzato che ha costretto così Cavill ed il resto della troupe ad attendere fino ad agosto prima di poter ripartire spediti con i lavori. Al momento sappiamo che la produzione della stagione 2 di The Witcher proseguirà fino a febbraio 2021 e, considerati i tempi della post-produzione che dovrebbe andare avanti fino all'estate, risulta assai probabile che i nuovi episodi dello show vengano rilasciati negli ultimi mesi del prossimo anno, un biennio dopo il suo debutto su Netflix.

Con la foto condivisa nelle scorse ore sui social, Henry Cavill ha voluto tenere aggiornati i suoi followers riguardo il presente ed il futuro di The Witcher, rendendoli inoltre partecipi del suo personale innamoramento per il luogo nel quale sta trascorrendo questo periodo. Nel post Instagram leggiamo infatti: "L'allenamento di The Witcher si concentra su tre aspetti principali: velocità, potenza esplosiva e forma fisica. Che può far male! Per qualche anno non ho avuto l'opportunità di correre per miglia in salita ma non c'è posto migliore per tornare a quel ritmo che il Lake District qui nel Regno Unito. Questo posto è appena entrato nei miei 3 posti preferiti al mondo! Lo adoro assolutamente".

Nel frattempo, Netflix ha rilasciato la sinossi ufficiale di The Witcher 2: "Convinto che la vita di Yennefer sia stata persa nella battaglia di Sodden, Geralt di Rivia porta la principessa Cirilla nel luogo più sicuro che conosce, la sua casa d'infanzia di Kaer Morhen. Mentre i re, gli elfi, gli umani e i demoni del continente lottano per la supremazia fuori dalle mura, lui deve proteggere la ragazza da qualcosa di molto più pericoloso: il potere misterioso che possiede dentro".