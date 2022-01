The Witcher 2, ascolti stratosferici per la serie Netflix con Henry Cavill: gli ultimi update

The Witcher 2 si sta rivelando un grande successo per Netflix, conquistando le prime posizioni nelle classifiche dei contenuti più visti.

Il mese scorso The Witcher 2 debuttava su Netflix, e da allora la serie tv con Henry Cavill si è rivelata un grande successo per la piattaforma, tanto da dominare anche la Top 10 Nielsen SVOD (Subscription Video on Demand).

Come riportano anche CBR e Variety, infatti, la rinomata classifica che registra i rating settimanali per i prodotti d'intrattenimento ha reso noto che per la settimana che va dal 13 dicembre al 19 dicembre The Witcher ha totalizzato circa 2.2 miliardi di minuti visualizzati (e la serie debuttava il 17 dicembre).

E sembra proprio che i grandi numeri non siano una prerogativa solo dello show basato sui romanzi di Andrzej Sapkowski, ma che riguardino anche un'altra serie fantasy come The Wheel of Time, lo show di Amazon Prime Video ispirato ai libri di Robert Jordan e Brandon Sanderson (che ha fatto registrare 467 di milioni di minuti visualizzati nella stessa settimana), e la serie Marvel Hawkeye (580 milioni di minuti visualizzati).

Tra gli altri titoli presenti in Top 10, poi, anche Lost in Space (569 milioni di minuti visualizzati), Jurassic World Camp Cretaceous (215 milioni di minuti visualizzati) e Supernatural (353 milioni di minuti visualizzati).