The Witcher 2, si fermano le riprese: Henry Cavill infortunato sul set?

Le riprese di The Witcher 2 si fermano di nuovo, questa volta pare a causa di un infortunio riportato dal protagonista della serie Netflix, Henry Cavill.

Geralt in una scena di The Witcher

Secondo quanto riportato dal sito The Sun (via Comicbook), l'attore si sarebbe fatto male a una gamba durante il completamento di un percorso a ostacoli sul set degli Arborfield Studios, a Berks.

"All'improvviso ha come sbattuto la gamba, o forse è stato uno strappo muscolare" ha dichiarato la fonte citata dal tabloid "Non era molto chiaro".

Per fortuna non sembra essere nulla di particolarmente serio "Non è stato abbastanza grave da richiedere un'ambulanza, ma ha stravolto il calendario delle riprese dato che non può camminare normalmente. Deve indossare un'armatura piuttosto grossa e pesante nelle scene, e non potrebbe farlo con quel tipo di infortunio".

Si spera, ovviamente, che non sia nulla di grave, e che Cavill possa presto tornare a menarle di santa ragione a chiunque se lo meriti nei panni di Geralt Di Rivia.

Al momento, tuttavia, la produzione della seconda stagione di The Witcher subisce un ennesimo stop, dopo quelli causati dall'emergenza sanitaria che hanno rimandato di molto le riprese.

Non sappiamo, dunque, quando la serie debutterà su Netflix, ma considerata la situazione, è difficile che questo possa avvenire entro i tempi inizialmente stabiliti. Ma la sicurezza viene prima di tutto, e se questi sono i provvedimenti necessari ad assicurare la salvaguardia di cast e crew, non possiamo fare altro che attendere e sperare per il meglio.