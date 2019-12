The Wire, Dominic West svela: "Un film prequel dello show era quasi in lavorazione"

Il tentativo di ridar vita alla serie HBO The Wire attraverso un flm prequel non è andata in porto, come ha rivelato l'attore inglese Dominic West.

Dominic West ha svelato che la serie di culto HBO The Wire ha rischiato di avere un film prequel. Il boom dei film ispirati a serie tv, da Downton Abbey a The Many Saints Of Newark, prequel de I Soprano, da Deadwood a Breaking Bad, avrebbe potuto contagiare anche The Wire, ma il progetto non è andato in porto.

The Wire: Dominic West, Wendell Pierce e Larry Gilliard Jr nella prima stagione

Parlando con Empire, Dominic West, che nello show interpretava il Detective McNulty, ha rivelato il piano produttivo poi abbandonato: "Per qualche tempo abbiamo parlato di fare un film su The Wire. Il creatore della serie David Simon voleva realizzare un prequel, ma siamo diventati tutti un po' troppo vecchi".

Un secondo progetto che David Simon ha provato a perseguire per riunire le star di The Wire avrebbe dovuto raccontare gli anni giovanili di Louis Armstrong. Dominic West lo descrive come una "crime story ambientata a New Orleans che non era un film su The Wire, ma avrebbe riunito l'intero cast dello show." Purtroppo neanche questo progetto vedrà la luce, almeno per adesso.

