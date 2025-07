The Wire, Idris Elba non ha mai visto la serie tv: "Per me sarebbe strano"

Nonostante sia particolarmente orgoglioso del periodo trascorso sul set della serie The Wire, Idris Elba ha confessato di non avere alcuna intenzione di rivedere la serie tv.

Nello show, Elba ha interpretato il criminale Russell 'Stringer' Bell, e ha spiazzato i propri fan e la conduttrice del podcast Amy Poehler, affermando di non aver mai guardato The Wire.

Idris Elba grato a The Wire ma non vuole vedere la serie

"Se devo essere onesto, non ho visto The Wire" ha detto Elba durante il podcast Good Hang "Non l'ho guardata. E mi sento in colpa. Non è che non ne sia un fan, io c'ero".

Dominic West, Wendell Pierce e Larry Gilliard Jr. in una scena di The Wire

Idris Elba è orgoglioso di quel lavoro:"Ho partecipato alla realizzazione di una serie che era così intensa, così reale, così importante, anche se allora non ce ne rendevamo conto. Io non avevo capito l'importanza di quello che stavamo facendo. Non ho partecipato alla sua celebrazione da spettatore e da fan e mi sento un po' fuori dal club".

Il motivo per cui Idris Elba non vuole rivedere The Wire

Amy Poehler, grande fan di The Wire, ha provato a convincere Idris Elba a recuperare lo show a distanza di anni ma l'attore non cambia idea:"Più che altro sento la presenza di tutto ciò, la mia vita da The Wire in poi... per via del suo impatto" ha spiegato.

"Per me è stato quasi come essere davvero Stringer Bell. Non lo sono, ovviamente, ma quando Stringer Bell è morto, ho sentito che una parte di me è morta con lui. È strano, per me, tornare indietro e rivederla" ha concluso Elba.

Idris Elba è il protagonista di Luther

L'attore ha ritrovato il successo qualche anno più tardi con la serie Luther, e in diversi film per il grande schermo.