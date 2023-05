The Winchesters cancellata da The CW, Jensen Ackles e i fan in campo per salvare il prequel

The CW ha deciso di non proseguire l'avventura di The Winchesters, cancellando la serie prequel di Supernatural dopo una sola stagione. La notizia non sorprende viste le attuali politiche di taglio delle spese adottate da vari network, ma spinge il produttore Jensen Ackles e i fan a scendere in campo per salvare lo show.

The Winchesters: Meg Donnelly e Drake Rodger in un'immagine della serie prequel

Finora, solo le serie sceneggiate più forti di The CW , All American e Walker, sono sopravvissute ai tagli. Assieme a The Winchesters, sono stata cancellate anche Kung Fu e Walker Independence, mentre per adesso restano nel limbo Superman & Lois, All American: Homecoming e Gotham Knights.

The Winchesters: primo sguardo al ritorno di Jensen Ackles come Dean nel prequel di Supernatural

Su Twitter al via la campagna #SaveTheWinchesters

The Winchesters è ambientata negli anni '70, molto prima degli eventi della serie principale, ed esplora le vite di Mary Campbell (Meg Donnelly) e John Winchester (Drake Rodger), futuri genitori di Dean e Sam Winchester (Jared Padalecki). La serie prequel è prodotta dalla star di Supernatural Jensen Ackles, che nel prequel ha ripreso il ruolo del cacciatore di demoni Dean Winchester.

Ma i fan di Supernatural non hanno mandato giù la cancellazione e hanno lanciato sui social la campagna #SaveTheWinchesters nella speranza di aiutare lo show a proseguire o a trovare un nuovo acquirente. Lo stesso Jensen Ackles ha condiviso l'hashtag pubblicando un video suo e del resto del cast di The Winchesters dove incoraggiano i fan a protestare. Di seguito le reazioni su Twitter.