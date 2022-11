The Winchesters non verrà confermato per la stagione 2?

Alcune indiscrezioni sostengono The Winchesters non sia destinata ad avere una stagione 2, riflettendo sugli attuali cambiamenti nel dietro le quinte.

In base ad alcune recenti rivelazioni di settore, sembrerebbe che The Winchesters, la serie tv prequel di Supernatural, non verrà rinnovata per una seconda stagione. Il tutto dovrebbe ricollegarsi ai recenti cambiamenti all'interno di The CW, con l'acquisizione di Nexstar la quale, attualmente, ha ottenuto una partecipazione del 75% all'interno del network. Questo stravolgimento di leadership ha visto la cancellazione di molti show della rete, con una programmazione che sembrerebbe dare priorità a una differente tipologia di programmi rispetto al passato.

The Winchesters: Meg Donnelly e Drake Rodger in un'immagine della serie prequel

Secondo Deadline il non rinnovo della serie si rintraccia proprio in questi cambiamenti, con la nuova guida di The CW determinata a non rinnovare The Winchesters per una seconda stagione, chiudendo il tutto con i suoi 13 episodi complessivi.

Supernatural 15, la recensione del finale della serie: una conclusione commovente e a lungo attesa

In base alle dichiarazioni di Dennis Miller, il nuovo capo di The CW, però, nulla è dato per certo, assicurando che non è stata ancora presa alcuna decisione in merito al futuro dello show ideato per raccontare la storia dei genitori di Sam e Dean, i protagonisti di Supernatural. Ricordiamo che per adesso si parla ancora di una serie che sta vivendo il suo esordio, con 4 episodi usciti all'effettivo, e ancora tutto da dimostrare in termini di numeri.