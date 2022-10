The Winchesters: Tom Welling nel cast della serie spin-off di Supernatural

Tom Welling, ex star di Smallville, farà parte del cast della serie The Winchesters, il progetto spin-off di Supernatural.

Nel cast di The Winchesters, la serie spin-off ideata come prequel di Supernatural, ci sarà anche Tom Welling.

L'annuncio è stato compiuto durante un panel dedicato al progetto targato The CW che si è svolto al New York Comic-Con 2022.

Nel nuovo show Tom Welling avrà la parte del patriarca Samuel Campbell, personaggio che in Supernatural era stato interpretato da Mitch Pileggi, ovvero il padre di Mary Campbell, la cui storia verrà raccontata in The Winchesters, e nonno di Dean e Sam.

La star di Smallville sarà una presenza ricorrente nelle puntate e potrà quindi collaborare nuovamente con Jensen Ackles, che era apparso in 22 episodi del progetto dedicato a Clark Kent.

Il personaggio viene descritto dichiarando: "Samuel ha insegnato a Mary tutto quello che conosce. Scorbutico e pragmatico, è un Cacciatore veterano che preferisce le azioni alle parole".

L'uomo dovrà poi unire le forze con Mary e gli amici della giovane per salvare il mondo, dovendo così provare a sconfiggere il mostro più pericoloso che abbia mai affrontato e a riallacciare il rapporto con la figlia.

Welling apparirà per la prima volta nel settimo episodio della serie The Winchesters, con star Drake Rodger e Meg Donnelly, che debutterà sugli schermi americani di The CW l'11 ottobre. Jensen Ackles sarà la voce narrante.