The Winchesters: primo sguardo al ritorno di Jensen Ackles come Dean nel prequel di Supernatural

Jensen Ackles è di nuovo Dean Winchester in questa nuova immagine dal prequel di Supernatural, The Winchesters.

Il prossimo autunno su The CW farà il suo debutto The Winchesters, la serie prequel di Supernatural dedicata ai genitori dei fratelli interpretati da Jensen Ackles e Jared Padalecki, e adesso diamo un'occhiata alla prima foto che ci mostra il ritorno di Dean Winchester.

Prodotto da Jensen Ackles e dalla moglie Danneel (che in Supernatural interpretava anche i ruoli di Anael e Sister Jo), The Winchesters vedrà Dean come narratore della storia, e ci racconterà qualcosa in più su come un giovane John (Drake Rodger) incontrò una giovane Mary (Meg Donnelly).

Nell'immagine condivisa anche da TV Insider, vediamo Dean appoggiato alla sua storica Chevy Impala del '67, con in mano un diario... Sarà forse per mezzo di questo espediente che verremo a conoscenza di quanto accaduto in passato?

"The Winchesters ci presenta la storia mai raccontata di come John incontrò Mary e mise tutto in gioco per salvare non solo il loro amore, ma ache il resto del mondo" si legge nella sinossi dello show "Dopo il ritorno di John dal Vietnam, un incontro misterioso lo porterà a intraprendere un viaggio alla scoperta del passato del padre. Ed è qui che conoscerà la cacciatrice di demoni Mary, anche lei alla ricerca di risposte su suo padre. I due uniranno le forze con l'inesperta cacciatrice Latika (Nida Khurshid) e il cacciatore Carlos (Jonathan "Jojo" Fleites)e intraprenderanno una missione per scoprire la verità e portare avanti l'eredità di famiglia".

The Winchesters approderà l'11 ottobre su The CW.