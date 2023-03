The Winchesters: il finale della prima stagione introduce il multiverso di Supernatural

Le speculazioni degli ultimi mesi sono alla fine diventate realtà. Nell'episodio conclusivo della prima stagione di The Winchesters, intitolato Hey, That's No Way to Say Goodbye, è stato ufficialmente confermato come lo spinoff di Supernatural sia ambientato in un universo completamente differente da quello della celebre serie CW, introducendo di fatto un multiverso.

Nell'episodio ha fatto il suo ritorno Dean Winchester, nuovamente interpretato da Jensen Ackles, ma lo showrunner Robbie Thompson ha spiegato di come si tratti di un universo alternativo in cui Dean crede che i suoi genitori possano avere un finale felice.

In un'intervista ai microfoni di TV Line ha così dichiarato: "C'erano decine di modi per far funzionare il tutto, ma questo ci è sembrato il più emozionante senza andare a intaccare quanto fatto in passato. Ci sembrava la storia giusta da raccontare su Dean soprattutto per il modo in cui lo incontriamo nel primo episodio e poi nel finale".

"Prima di Sam e Dean, c'erano John e Mary", si legge nella trama ufficiale. "Raccontato dal punto di vista del narratore Dean Winchester, The Winchesters è l'epica storia d'amore mai raccontata di come John ha incontrato Mary e di come hanno messo tutto in gioco non solo per salvare il loro amore, ma il mondo intero".

Al momento non è ancora stato annunciato se la serie verrà rinnovata o meno per una seconda stagione.