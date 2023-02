The White Lotus: nuovi dettagli sulle prossime riprese in Asia e sul mancato coinvolgimento di Evan Peters

Il produttore esecutivo di The White Lotus ha anticipato nuovi dettagli sulle riprese in Asia della serie e sul tentativo di coinvolgere Evan Peters.

A quanto pare ci sono buone possibilità che la stagione 3 di The White Lotus venga girata in Asia, a rivelarlo è stato il produttore esecutivo della serie David Bernad durante un intervento al Berlinale Series Market in Germania. Oltre a confermare le indiscrezioni che circolavano da un po', David ha anche rivelato che Evan Peters (protagonista di Mostro: Dahmer - La storia di Jeffrey Dahmer) avrebbe dovuto compare nella stagione 2.

The White Lotus 2: un'immagine di Aubrey Plaza

"Abbiamo tentato più volte di lavorare in Asia e speriamo che la terza stagione sarà la nostra occasione per farlo accadere", ha detto David Bernad (tramite Deadline). Questo interesse per quei territori deriva da un precedente progetto che lui e Mike White, il creatore di The White Lotus, avrebbero dovuto girare lì per Prime Video nel 2016.

Per chi non lo sapesse la prima stagione di The White Lotus è stata girata durante il Covid e ambientata in un hotel a Maui, nelle Hawaii, mentre la seconda è stata girata in Sicilia: "Stavamo cercando un paese in Europa con qualche sconto in termini di produzione, e Knives Out era appena andato in Grecia, quindi bisognava scegliere fra Francia e Italia", ha poi scherzato Bernad.

Sempre tramite Deadline veniamo a conoscenza dei dettagli relativi al mancato inserimento di Evan Peters nella serie come Ethan Spiller: "Quella è stata l'ultima parte che abbiamo scelto per la stagione, e originariamente avrebbe dovuto essere di Evan Peters, ma per qualche motivo - programmazione o tempistica - non ha funzionato", ha detto Bernad. Il produttore ha ricordato: "Stavamo cercando di capire come gestire quel personaggio in modo che non sembrasse un casting scontato agli occhi del pubblico. Eravamo a Roma a fare audizioni per attori italiani. Alle 4 del mattino ero in preda al jetlag e mi sono imbattuto, googlando, in Will Sharpe in Giri/Haji, uno show inglese brillante. Non l'avevo mai visto prima e ho pensato che fosse incredibilmente talentuoso. Ho guardato le altre cose che ha realizzato e ho capito che era una specie di camaleonte".

The White Lotus: stagione 1 vs stagione 2 dopo la vittoria ai Golden Globe 2023

Vi ricordiamo che The White Lotus non ha solamente stregato il grande pubblico ma anche i critici di settore, ottenendo riconoscimenti importanti che hanno portato alla conferma per una terza stagione.