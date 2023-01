Golden Globe 2023, l'esilarante discorso da ubriaco del regista di White Lotus Mike White

Un discorso che in molti ricorderanno dei Golden Globe 2023 è quello di Mike White, regista di The White Lotus, che durante la cerimonia è salito (abbastanza brillo) sul palco per ritirare il premio per la miglior miniserie.

Ancora un importante riconoscimento dunque per la serie che porta a casa la vittoria nella categoria 'Miglior mini-serie o film per la televisione' ai Golden Globe Awards 2023. Il creatore dello show targato HBO, Mike White, ha ritirato il premio durante la serata dichiarando di essere "ancora così sopraffatto" dalla serata, e in particolare dal e dal discorso di accettazione della star di The White Lotus, Jennifer Coolidge.

"Stavo per fare questo discorso in italiano ma sono troppo ubriaco, perché non c'è cibo", ha proseguito scherzando White, facendo riferimento all'ambientazione siciliana della seconda stagione. Il regista ha poi continuato, ringraziando la rete e il cast, e ricordando che molti dei presenti in sala non hanno colto l'opportunità di produrre l'acclamato show, quando gli è stato proposto: "Quindi, grazie a HBO. E grazie, l'HFPA. E grazie a questi ragazzi, prenderei una pallottola per voi, forse non nel cuore, ma nel piede o nella gamba o da qualche altra parte. E voglio ringraziare tutti gli attori."

"E Jennifer, ti amo. Ci siamo presentati con uno show che volevamo fare con Jennifer. E tutti quanti avete rinunciato. So che avete rinunciato. Avete rinunciato tutti a questo show. E quindi è così gratificante vivere tutto questo" ha detto ancora White, come riportato da People. Il regista ha anche definito la star della seconda stagione, F. Murray Abraham "una leggenda", per poi affermare che la troupe italiana dello show "è stata fantastica".

L'esilarante discorso di White è arrivato pochi istanti dopo che Jennifer Coolidge lo ha ringraziato e descritto come "una delle persone migliori che abbia mai incontrato" in un discorso che ha lasciato lo stesso Mike White in lacrime.