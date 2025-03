The White Lotus, la Duke University contro l'uso del logo in una scena: "Non rispecchia i nostri valori"

Mentre questa stagione di The White Lotus ha avuto il suo bel daffare nel placare le polemiche, un particolare inserito nell'ultimo ha scatenato le ire di un'intera associazione.

In seguito all'episodio della terza stagione "Denials", andato in onda la scorsa settimana, in cui il Timothy Ratliff di Jason Isaacs sogna a occhi aperti un omicidio-suicidio, la Duke University ha denunciato il fatto che il personaggio in questione indossa il merchandising della sua scuola nella suddetta scena.

La terza stagione di The White Lotus ha già ampiamente fatto discutere di sé dopo la scena dell'incesto che ha coinvolto l'attore Patrick Schwarzenegger e che a quanto pare ha avuto non poche difficoltà nel girare la sequenza sul set della serie HBO.

L'impegno di Duke University sulla salute mentale

"Il White Lotus non solo usa il nostro marchio senza autorizzazione, ma a nostro avviso lo usa su immagini che sono preoccupanti, non riflettono i nostri valori o chi siamo, e semplicemente si spingono troppo oltre", ha dichiarato Frank Tramble, vicepresidente delle comunicazioni, il marketing e gli affari pubblici della Duke, in un comunicato.

"Il suicidio è la seconda causa di morte nei campus universitari. Poiché le immagini dello spettacolo sono state ampiamente condivise sui social media, stiamo usando il nostro marchio per promuovere la consapevolezza della salute mentale e ricordare alle persone che un aiuto è disponibile".

Tramble ha aggiunto: "La Duke apprezza l'espressione artistica e la narrazione creativa, ma i personaggi che indossano in modo evidente capi di abbigliamento con i marchi registrati dalla Duke creano confusione e suggeriscono erroneamente un'approvazione o un'affiliazione che non esiste". Su queste pagine trovate la nostra recensione di The White Lotus 3.