The White Lotus 3, Jason Isaacs: "Nelle scene intime puzzavamo tutti per colpa del caldo record"

Girare le scene intime di The White Lotus 3 non è stato particolarmente piacevole e fin troppo bollente. A confessarlo è stata una delle star dello show, Jason Isaacs.

L'attore è entrato a far parte del cast nella terza stagione e ha raccontato in un'intervista alcuni particolari non proprio entusiasmanti di alcune riprese sul set.

Scene troppo bollenti in The White Lotus 3

"Alla fine di ogni giornata" racconta Isaacs "siamo ricoperti completamente di sudore e trucco. Puoi toglierti i vestiti con una spatola e ti si sciolgono le otturazioni".

Primo piano di Jason Isaacs in Brotherhood

L'attore di Liverpool confessa:"Sarebbe ingrato lamentarsi. Ci sono cose terribili nel mondo ma ne avevamo tutti abbastanza. La parte peggiore? Quando giriamo scene intime e puzziamo".

Il caldo soffocante sul set di The White Lotus 3

A confermare il caldo insopportabile patito dal cast e dalla troupe sul set è stato lo showrunner Mike White, che ha descritto le condizioni di ripresa 'maledettamente calde'. Michelle Monaghan le ha definite 'il caldo più intenso che abbia mai sentito'.

Michelle Monaghan in una scena di Gone Baby Gone

Una delle star della serie tv prodotta da HBO, Sam Nivola ha confermato:"Qui fa così caldo che è difficile anche bere o fare qualsiasi cosa che non ti faccia disidratare". Il cast della stagione 3 della serie The White Lotus, ambientata in Thailandia dopo il resort di lusso delle Hawaii e la Sicilia, è composto da Carrie Coon, Michelle Monaghan, Walton Goggins, Parker Posey, Jason Isaacs, Patrick Schwarzenegger, Sam Nivola e il ritorno di Natasha Rowell nel ruolo di Belinda Lindsey.