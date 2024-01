The White Lotus 4 sembra cosa certa, la conferma dei dirigenti HBO

Mentre The White Lotus 3 è stata rinviata al 2025, il CEO di HBO Casey Bloys ha già parlato di una quarta stagione dello show in cui potrebbero tornare attori dalle stagioni precedenti.

"Sono già entusiasta di chi tornerà per la quarta stagione. Mike ha creato davvero un modello di show divertente", ha detto Bloys a Variety.

The White Lotus 3, Woody Harrelson doveva essere nel cast, ma ha dovuto rifiutare

Il cast di The White Lotus 3

Le new entry tra gli interpreti di The White Lotus 3 sono Walton Goggins, Aimee Lou Wood, Patrick Schwarzenegger, Sarah Catherine Hook e Sam Nivola. In precedenza erano stati annunciati, per fare parte del cast, i nomi di Leslie Bibb, Jason Isaacs, Michelle Monaghan, Carrie Coon, Parker Posey, Dom Hetrakul , Tayme Thapthimthong, Miloš Biković, Christian Friedel, Morgana O'Reilly, Lek Patravadi, e Shalini Peiris. Tra i ritorni c'è invece quello di Natasha Rothwell, apparsa nella prima stagione. Le riprese della terza stagione si svolgeranno nell'area di Koh Samui, Phuket, e Bangkok, nel mese di febbraio.