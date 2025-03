The White Lotus 3, Walton Goggins rivela: "Sono stato morso da un serpente sul set"

Walton Goggins ha rivelato di essersi ritrovato in difficoltà durante le riprese di The White Lotus 3 a causa di una scena che coinvolgeva dei serpenti.

L'attore, durante la partecipazione al talk show Jimmy Kimmel Live! ha infatti condiviso un retroscena legato alla sua esperienza sul set.

L'incidente sul set della serie

In una puntata della terza stagione di The White Lotus, Rick è sotto l'effetto delle sostanze stupefacenti e libera dei serpenti. Poco dopo la sua fidanzata viene morsa e portata in ospedale, scena mostrata durante l'intervista con il conduttore.

Walton Goggins, dopo aver ammesso di essere terrorizzato proprio dagli serpenti e aver pianto 'in modo isterico' quando ha dovuto toccarli per la prima volta, ha quindi svelato: "Mentre stavo tirando fuori il serpente... Non voleva uscire, okay? Quindi il serpente si è girato e mi ha morso. Non ho mai raccontato quella storia".

L'attore ha proseguito: "Avrei voluto essere cool, invece mi sono messo a urlare: 'Oddio, sono stato morso da un serpente!'".

Goggins ha sottolineato che non ha avuto conseguenze fisiche e ha continuato a lavorare. Il giorno dopo, tuttavia, uno dei produttori lo ha chiamato: "Mi ha detto: 'Ehi, sai cosa, ci stavo pensando e non lo so... Stavamo pensando che forse dovresti andare in ospedale'. E ho risposto: 'Per cosa? Avevate detto che il serpente non era velenoso, giusto? Sto venendo ucciso da una lenta morte?'".

Il cast della nuova stagione

Nel terzo capitolo della serie antologica ideata da Mike White si segue un nuovo gruppo di vacanzieri interpretato da un cast stellare composto da Leslie Bibb, Carrie Coon, Walton Goggins, Sarah Catherine Hook, Jason Isaacs, Lalisa Manobal, Michelle Monaghan, Sam Nivola, Lek Patravadi, Parker Posey, Natasha Rothwell, Patrick Schwarzenegger, Tayme Thapthimthong, Aimee Lou Wood.

Tra gli interpreti ci sono poi Nicholas Duvernay, Arnas Fedaravičius, Christian Friedel, Scott Glenn, Dom Hetrakul, Julian Kostov, Charlotte Le Bon, Morgana O'Reilly e Shalini Peiris.