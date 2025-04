The White Lotus 3, ecco perché Walton Goggins ha pianto quando ha scoperto di essere tra i protagonisti

L'attore di Justified e Fallout racconta l'emozione dietro la sua partecipazione alla terza stagione di The White Lotus. Un ruolo che ha segnato una svolta nella sua carriera.

Walton Goggins ha rivelato di essere scoppiato in lacrime quando ha saputo di essere stato scelto per la terza stagione di The White Lotus. Un'emozione travolgente, che lui stesso ha definito "liberatoria" e profondamente significativa, ben oltre l'avanzamento di carriera: un'opportunità di connessione creativa con l'universo narrativo di Mike White.

The White Lotus 3: l'impatto emotivo su Walton Goggins

Walton Goggins in The White Lotus 3

Nel terzo capitolo della serie HBO creata da Mike White, Walton Goggins interpreta Rick Hatchett, un uomo segnato dalla morte del padre e determinato a vendicarlo. Al suo fianco c'è la giovane partner Chelsea, interpretata da Aimee Lou Wood.

Parlando con il Daily Mail, Goggins ha raccontato di aver telefonato alla moglie in lacrime dopo aver ricevuto la chiamata che gli confermava il ruolo. Dopo aver ammesso di essere un piagnone di natura, ha anche dichiarato di aver pianto davvero tanto in quel momento. "È un biglietto d'oro, ma più di questo, è stata semplicemente l'opportunità di intraprendere un viaggio che nasce dall'immaginazione di quell'uomo [Mike White, ndr]. Le cose che interessano a lui interessano anche a me".

Un successo che va oltre The White Lotus

The White Lotus 3

Le riprese della stagione si sono svolte nel resort Four Seasons di Ko Samui, in Thailandia, dove il cast ha trascorso diversi mesi in totale riservatezza. Solo ora, dopo la messa in onda dell'ultimo episodio, Walton Goggins sente di poter "finalmente espirare". "Rick Hatchett è stato un personaggio pesante da portare con sé. Ma è stato anche incredibilmente gratificante", ha dichiarato.

Già due volte nominato agli Emmy, l'attore era noto al grande pubblico per i ruoli in Justified e nella recente serie Fallout di Amazon Prime Video. Ma con The White Lotus ha raggiunto una visibilità ancora maggiore.

Il suo successo ha avuto un effetto positivo anche su un'altra produzione HBO in cui recita, The Righteous Gemstones, che ha visto impennarsi gli ascolti con oltre un milione di spettatori a episodio.

I progetti di Walton Goggins dopo The White Lotus 3

Con la sua partecipazione a The White Lotus 3, Walton Goggins ha dimostrato ancora una volta la sua versatilità e intensità interpretativa. Ora che la serie è terminata, resta la curiosità: quale sarà il prossimo passo di un attore sempre più al centro della scena internazionale?