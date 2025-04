The White Lotus 3: i tre look migliori da replicare in estate (più un bonus che ha già fatto tendenza)

Costumi da sogno, colori tropicali e silhouette che parlano da sole: la terza stagione di The White Lotus ci porta in Thailandia... e in passerella.

Tra resort esclusivi, mercati affollati e tramonti spettacolari, The White Lotus 3 non racconta solo drammi familiari e tensioni tra amici. Il vero protagonista nascosto? Il guardaroba. Ecco i tre outfit che ci hanno fatto mettere in pausa l'episodio per guardarli meglio (più un bonus da wishlist estiva).

Il caftano Hermès di Jaclyn

Michelle Monaghan in Hermès

Sono tantissimi i caftani presenti in The White Lotus 3, uno più bello dell'altro. Ma Jaclyn Lemon (Michelle Monaghan) fluttua tra le palme con un caftano Hermès in seta stampata. Colori saturi, taglio ampio e un'eleganza senza sforzo: il look perfetto per chi sa di essere al centro dell'attenzione senza bisogno di alzare la voce. Più che un outfit, un manifesto.

Chloe nel minidress vintage di Versace

Charlotte Le Bon è Chloe in The White Lotus 3

Chloe (Charlotte Le Bon) accende la notte thailandese con un mini abito nero Versace d'archivio, dal taglio audace e dettagli metallici sul corpetto. Spalline sottili, scollo all'americana e una silhouette che esalta la figura con equilibrio tra rigore e provocazione. La collezione è P/E 1993 ma l'abito è attualissimo, sexy, sicuro. In una parola: indimenticabile.

Kate e l'abito giallo cut out di Alémais

Leslie Bibb (Kate)

Leslie Bibb nei panni di Kate ha già vinto il premio "look più fotografato" della stagione. Merito dell'abito giallo Alémais, tagliato in modo strategico sotto il seno e legato da un anello dorato. Fantasia bold, spalline sottili e movimento fluido: è il vestito che vorremmo tutte in valigia, perfetto per ballare al tramonto o girare per Bangkok con sicurezza e charme.

BONUS: il bikini rosso è già uno statement

Il bikini rosso di Chelsea

Cutie ma con carattere: il bikini rosso con volant di Tara Matthews, indossato da Chelsea (Aimee Lou Wood), è già un tormentone fashion. Complice un pareo animalier e occhiali Jacquemus, questo look è pronto a invadere feed e spiagge.

Se The White Lotus ci ha insegnato qualcosa, quindi, è che il vero viaggio si fa anche con stile. E se le prime due ci avevano colpito, questa terza stagione ha appena alzato l'asticella.