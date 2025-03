The White Lotus 3, Patrick Schwarzenegger: "Non guarderò gli ultimi episodi con la mia famiglia, sono folli"

Patrick Schwarzenegger ha rivelato che le ultime puntate della stagione 3 di The White Lotus saranno ancora più folli, obbligandolo a evitare la visione in famiglia.

Patrick Schwarzenegger ha rivelato che la storia di The White Lotus diventerà ancora più sconvolgente, al punto da spingerlo a evitare di vedere gli episodi insieme con la sua famiglia.

L'attore, durante una partecipazione al The Drew Barrymore Show, ha infatti risposto a una domanda che gli è stata posta dalla mamma, Maria Shriver.

Dei momenti sconvolgenti in arrivo in The White Lotus

L'interprete di Saxon Ratfliff nella serie The White Lotus ha infatti risposto alla domanda riguardante quale episodio di The White Lotus lo rende più nervoso all'idea che lo stia guardando sua madre.

Maria Shriver, facendo riferimento alla prima puntata, ha aggiunto: "Penso che ogni singolo episodio ti abbia causato un po' di nervosismo all'idea che lo guardassi, e hai continuato a dire 'Quello non sono io, quella è una protesi'. Okay, in ogni caso".

Patrick Schwarzenegger ha quindi risposto ammettendo: "Guardare la prima puntata con la mia intera famiglia è stato un po' snervante perché devo togliermi dei vestiti".

L'attore ha però aggiunto: "Penso che guarderò alcune delle prossime puntate senza la mia famiglia. Farò decisamente delle pause per andare in bagno. I prossimi episodi sono folli!".

I momenti shock della serie

La storia di The White Lotus che vede coinvolto il suo personaggio sta sconvolgendo gli spettatori con momenti all'insegna dell'incesto con al centro Saxon e Lochlan Ratliff (Sam Nivola) e rapporti a tre con Chloe (Charlotte Le Bon).

Arnold Schwarzenegger ha recentemente reagito in modo esilarante alla visione della puntata in cui si mostra il lato sconvolgente del legame tra fratelli. La star di Terminator, su X, ha infatti pubblicato un'esilarante immagine senza aggiungere ulteriori commenti.