The White Lotus 3: Natasha Rothwell risponde alle critiche sul finale di Belinda

Dopo la messa in onda del finale della terza stagione di The White Lotus, Natasha Rothwell ha risposto alle critiche rivolte al suo personaggio, Belinda, prendendo posizione sulle scelte narrative che ne hanno definito l'arco conclusivo.

Candidata a due Emmy, l'attrice ha difeso la decisione del personaggio di lasciare la Thailandia dopo aver ottenuto il silenzio di Greg (Jon Gries) in merito alla morte della moglie Tanya (Jennifer Coolidge). Secondo Rothwell, questa scelta non implica che Belinda sia diventata una persona malvagia.

In difesa di Belinda

In un'intervista a People, l'attrice ha spiegato: "Non penso che Belinda sia cattiva. Credo che il suo cuore sia buono, ma forse ha flirtato con il lato oscuro accettando quei soldi. Non la vedo diventare un villain, ma è possibile che, in futuro, affronti delle conseguenze. Una sorta di equilibrio, uno yin e yang delle sue scelte".

The White Lotus. Natasha Rothwell in una scena della terza stagione.

Rothwell ha anche ammesso di non sapere se il suo personaggio tornerà nelle prossime stagioni, ma nella sua visione, è plausibile che un eventuale ritorno di Belinda potrebbe mostrare le ripercussioni delle sue decisioni.

Ha inoltre difeso la scelta di Belinda di lasciare la Thailandia senza coinvolgere Pornchai (Dom Hetrakul), con cui aveva iniziato una storia romantica e discusso un possibile progetto lavorativo. Molti spettatori hanno criticato la sua uscita di scena, paragonandola a quella di Tanya nella prima stagione, quando decise di abbandonare l'idea di finanziare il centro benessere di Belinda.

"La gente viene da me dicendo: 'Avresti dovuto portare Pornchai con te'", ha raccontato l'attrice. "E io rispondo: 'No, signore. No, signora. Non deve nulla a nessun uomo. Ha smesso di mettere gli uomini al centro. Ora si concentra su se stessa'".

The White Lotus. Primo ciak per la terza stagione.

Nel frattempo, il finale della stagione ha mostrato anche la crisi della famiglia Ratliff, sull'orlo del tracollo finanziario, mentre Timothy (Jason Isaacs) continua a nascondere la verità alla moglie (Carrie Coon) e ai figli. Rick affronta il presunto assassino del padre (Scott Glenn), ma non riesce a compiere il gesto estremo.

Il cast della terza stagione comprende Leslie Bibb, Carrie Coon, Walton Goggins, Jon Gries, Jason Isaacs, Lalisa Manobal, Michelle Monaghan e Scott Glenn.