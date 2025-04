The White Lotus, Mike White ha anticipato un dettaglio sulla location della quarta stagione

Le prime tre stagioni di The White Lotus, culminate con un finale caos nella terza stagione, hanno avuto un unico comune denominatore: un resort di lusso affacciato sul mare.

Qualcosa però potrebbe cambiare dalla quarta stagione dello show, come afferma il creatore della serie Mike White, che ne ha parlato in una recente intervista.

La nuova location di The White Lotus

"Per la quarta stagione voglio un po' allontanarmi dal linguaggio visivo delle onde che si infrangono sugli scogli" ha dichiarato White "ma c'è sempre spazio per altri omicidi negli hotel White Lotus".

La prima stagione era ambientata alle Hawaii, la seconda in Italia e la terza in Thailandia. Ad inizio anno, The White Lotus è stata rinnovata per una quarta stagione.

Il cast di The White Lotus in un'immagine della serie

Secondo precedenti indiscrezioni, HBO era in fase di valutazione di un hotel della catena Four Seasons in Europa; alcuni membri del cast hanno però specificato che White detesta il freddo, quindi è improbabile che la prossima stagione si svolga sulla neve.

I sopralluoghi delle location in Europa nelle prossime settimane

Francesca Orsi, responsabile della sezione drama di HBO, a febbraio spiegò:"Faremo un sopralluogo per le location nelle prossime settimane, quindi lo sapremo presto. Non posso ancora dire dove atterreremo ma è probabile che sia da qualche parte in Europa".

The White Lotus collabora con la catena Four Seasons, i cui hotel fungono da ambientazioni per la serie. In Europa ci sono moltissime opzioni, inclusa una piuttosto famosa in Costa Azzurra.

Walton Goggins e Aimee Lou Wood in una scena di The White Lotus

La terza stagione di The White Lotus comprende nel cast Leslie Bibb, Carrie Coon, Scott Glenn, Walton Goggins, Jason Isaacs, Lalisa Manobal, Michelle Monaghan, Sam Nivola, Parker Posey, Sam Rockwell e Patrick Schwarzenegger.