La stagione 3 della serie The White Lotus si concluderà con una puntata dalla durata record per il progetto ideato da Mike White.

The White Lotus 3 si concluderà con un episodio dalla durata record: secondo le informazioni condivise online, infatti, i fan devono attendersi quasi 90 minuti che saranno quasi certamente pieni di sorprese e svolte inattese.

L'ottava puntata concluderà così la storia della famiglia Ratfliff e degli altri personaggi.

I dettagli sul season finale

La stagione 3 di The White Lotus batterà per numero di episodi i precedenti due capitoli dello show antologico ideato da Mike White, composti rispettivamente da sei e sette puntate.

Il season finale sarà inoltre l'episodio più lungo mai proposto dalla serie prodotta per HBO che in Italia è arrivata in esclusiva su Sky e in streaming su NOW.

The White Lotus è creata, scritta e diretta da Mike White, coinvolto inoltre come produttore esecutivo insieme a David Bernad and Mark Kamine.

Cosa è accaduto nelle puntate precedenti

Non proseguite con la lettura se non avete ancora visto i recenti episodi dello show!

I protagonisti della terza stagione

La terza stagione ha mostrato la famiglia Ratliff sull'orlo del disastro economico, anche se Timothy (Jason Isaacs) non ha ancora spiegato la realtà alla moglie e ai figli, preferendo rimanere disconnesso dalla realtà con l'aiuto del lorazepam di Victoria (Parker Posey). Rick ha affrontato il killer del padre (Scott Glenn), ma non è riuscito a compiere atti violenti.

Piper (Sarah Catherine Hook) ha trascorso una notte nel monastero buddista con Lochlan (Sam Nivola), che ha condiviso la sua idea di trascorrere lì un anno con lei prima di andare all'università, non suscitando però alcun entusiasmo. Saxon (Patrick Schwarzenegger) ha partecipato al party organizzato da Greg (Jon Gries) e Chloe (Charlotte LeBon) con Chelsea (Aimee Lou Wood).

Greg aveva invitato anche Belinda (Natasha Rothwell), dove ha suggerito di darle 100.000 dollari per iniziare la sua attività come avrebbe voluto sua moglie Tanya McQuoid (Jennifer Coolidge). Zion (Nicholas Duvernay), figlio di Belinda, partecipa alla festa, ma la madre lo implora di andarsene prima che possa mangiare.

Tra Jaclyn Lemon (Michelle Monahan), Kate (Leslie Bibb) e Laurie (Carrie Coon) c'è una grande tensione dopo che Laurin ha affrontato Jaclyn parlando del suo legame con Valentin (Arnas Fedaravičius). Trascorrendo la serata con Aleksei, inoltre, ha notato il gioiello a forma di serpente e altri oggetti che Chelsea aveva adocchiato nel negozio dell'hotel quando c'è stata la rapina. Gaitok (Tayme Thapthimthong) ha poi capito che Valentin, Vlad e Aleksei sono legati alla rapina a mano armata mentre assisteva a un combattimento Thai con Mook (Lalisa Manobal).