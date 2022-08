The White Lotus 2, Jennifer Coolidge torna nel teaser della nuova stagione della serie HBO

Dovremo attendere il prossimo ottobre per l'arrivo della seconda stagione di The White Lotus su HBO, ma nel frattempo un primo teaser ci intrattiene mostrandoci la nuova location dello show, assieme al ritorno della Tanya McQuoid di Jennifer Coolidge.

"Ogni volta che soggiorno in una delle proprietà di White Lotus, si rivela sempre essere un'esperienza memorabile" sentiamo infatti raccontare nel video dal personaggio della Coolidge, con quello che si potrebbe benissimo definire un eufemismo, considerati gli accadimenti della prima stagione di The White Lotus.

In questi nuovi episodi, Tanya e un gruppo di altri benestanti vacanzieri si godono le vacanze nella succursale siciliana della catena di resort The White Lotus, in quella che il creatore della serie Mike White ha definito una stagione all'insegna della gelosia di ogni tipo (specialmente sessuale), una "farsa da camera con i denti".

Ed ecco allora che ci addentriamo per le strade di Taormina, e ci sistemiamo nei pressi del Four Seasons San Domenico Palace, che farà da teatro alle vicende dello show - che come mostra il teaser, questa stagione sembra portare il sottotitolo The White Lotus: Blossom Circle -.

Tra i personaggi che incontreremo questa volta, come riporta anche Vulture, abbiamo tra gli altri Harper (Aubrey Plaza) e Daphne (Meghan Fahy) - due ricche americane sposate con due uomini di successo, Ethan (Will Sharpe) e Cameron (Theo James) - che tuttavia sembrano essere quel tipo di amiche non esattamente... Amichevoli; Tanya (Coolidge), che come anticipavamo tornerà assieme al suo compagno conosciuto nella scorsa stagione, Greg (Jon Gries) e la sua assistente Portia (Haley Lu Richardson); un aristocratico omosessuale di nome Quentin (Tom Hollander); e l'italiano Albie Di Grasso (Adam DiMarco), figlio del noto produttore hollywoodiano Dominic Di Grasso (Michael Imperioli) e nipote del lascivoBert Di Grasso di F. Murray Abraham.

Questi e tanti altri volti popoleranno i corridoi del White Lotus italiano in quella che sarà sicuramente una seconda stagione ricca di eventi e colpi di scena, ma che impiegherà ancora qualche mese per arrivare. E voi, siete pronti ad andare in vacanza con loro?